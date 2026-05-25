Piantine solidali a Umbertide i fondi Unicef per il Medio Oriente

25 Maggio 2026 Istruzione, Ultime notizie, Umbertide 0
Piantine solidali a Umbertide i fondi Unicef per il Medio Oriente

La primaria Di Vittorio ospita la chiusura della raccolta edile

Umbertide, 25 maggio 2026 – Il mondo della scuola si mobilita a favore della solidarietà internazionale con un appuntamento istituzionale di alto rilievo sociale. Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 9:30, i locali della scuola primaria Di Vittorio ospiteranno l’atto conclusivo dell’annuale campagna di beneficenza promossa in sinergia con il comitato per l’infanzia. Nel corso dell’incontro pubblico verranno ufficialmente consegnati i proventi ricavati dalla vendita dei vegetali ornamentali. Per quanto riguarda l’annualità corrente, la totalità delle risorse economiche accumulate sul territorio sarà devoluta per sostenere in modo diretto i minori del Medio Oriente che si trovano attualmente coinvolti nelle drammatiche conseguenze dei conflitti armati.

La scuola primaria Di Vittorio porta avanti da molto tempo un piano didattico strutturato focalizzato sull’acquisizione di competenze sociali collegate alla cittadinanza democratica e partecipativa. Questo specifico itinerario formativo punta alla valorizzazione dell’educazione interculturale, promuovendo la cultura della pace e il rispetto delle peculiarità individuali attraverso il dialogo costante tra le diverse comunità. Proprio grazie all’efficacia di queste attività di sensibilizzazione, l’istituto ha ricevuto in passato la certificazione di eccellenza come presidio amico dei bambini e dei giovani. Questo riconoscimento formale viene assegnato annualmente dai vertici del Comitato regionale Umbria dell’Unicef come attestazione dell’impegno civile dimostrato dal corpo docente e dagli studenti.

La campagna di sensibilizzazione e vendita si è sviluppata lungo l’intero arco del mese di maggio, registrando la partecipazione coordinata di tutte le scuole dell’infanzia e delle primarie facenti parte del Secondo Circolo didattico locale. Nello specifico, i giovanissimi alunni si sono occupati in prima persona della commercializzazione delle merci botaniche durante l’orario di uscita pomeridiano dalle lezioni. I vegetali erano stati precedentemente rinvasati e decorati a mano dagli stessi studenti all’interno di laboratori creativi creati appositamente per le classi. L’iniziativa ha beneficiato della supervisione scientifica di Vittorio Raggi, già docente di ruolo presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, il quale sostiene tecnicamente il progetto ambientale dell’istituto da diverse edizioni.

Il momento della consegna dei contributi finanziari rappresenta un’importante occasione di condivisione pubblica per l’intera comunità cittadina, evidenziando il generoso apporto economico e organizzativo fornito dalle famiglie degli allievi umbertidesi.

Alla cerimonia di rendicontazione prenderanno parte le massime cariche locali della Onlus per l’infanzia, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci –  Comune di Umbertide. Sul palco dell’istituto interverranno la presidente della sezione regionale umbra Iva Catarinelli, il responsabile provinciale Fausto Santeusanio e la coordinatrice della delegazione dell’Altotevere Angela Monaldi. La componente istituzionale locale sarà rappresentata dai membri della giunta dell’Amministrazione Comunale, a testimonianza del valore civico rivestito dalla collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazionismo internazionale ed enti locali.

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