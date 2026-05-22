Tentato furto in ristorante, arresto a Città di Castello

Sulle Madonie il borgo di Isnello diventa laboratorio di innovazione e sviluppo PALERMO (ITALPRESS) – Innovazione, partecipazione e infrastrutture digitali si incontrano a Isnello, nel cuore delle Madonie, dove prende forma un modello di sviluppo capace di coniugare tradizione e futuro. Il borgo della provincia di Palermo è infatti protagonista di “Itinera – Isnello in movimento”, iniziativa finanziata dal PNRR che punta alla nascita di una cooperativa […]

Russell in pole per la Sprint del Gp del Canada, Antonelli secondo Mercedes davanti a tutti sul circuito di Montreal, Ferrari in terza fila con Hamilton e Leclerc

Fiorentina e Atalanta si dividono la posta nell’ultima di campionato Viola in vantaggio con Piccoli, i nerazzurri pareggiano nel finale con un'autorete di Comuzzo

Dal Cdm nuovo decreto Carburanti, sconto sulle accise fino al 6 giugno ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Ministro dell’ambiente […]

Cina, a Shenzhen la Fiera internazionale delle industrie della cultura SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen) è stata inaugurata ieri nella metropoli di Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’evento di cinque giorni, dedicato allo sviluppo dell’industria culturale, ha richiamato 6.312 espositori, sia online che in presenza, con oltre 120.000 prodotti culturali in mostra. […]

Cina, ad aprile 61 milioni di spostamenti in aereo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’aviazione civile ha gestito 61,2 milioni di viaggi di passeggeri ad aprile, in aumento dello 0,4% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina. Il mese scorso, le rotte nazionali hanno gestito 54,41 milioni di viaggi di passeggeri, in calo dello 0,2% rispetto […]

Autotrasportatori sospendono il fermo del settore dopo l’incontro con il Governo ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nella Sala Verde di Palazzo Chigi un incontro sulla situazione dell’autotrasporto, gravemente impattata dall’innalzamento dei costi petroliferi e dalle tensioni geopolitiche. Alla riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il Ministro […]

Pompe di calore, in 20 anni giro d’affari + 500% da 15 a 90 miliardi di euro ROMA (ITALPRESS) – +500% come volumi. Da 15 miliardi di euro a oltre 90 miliardi il giro d’affari. Questa la crescita del mercato pompe di calore in circa vent’anni, nel mondo. Con una crescita costante in Asia e America, verticale in Europa, anche perchè partita da numeri molto bassi. Chi più ne ha approfittato di […]

Confintesa al Festival del Lavoro, focus su rappresentatività, salari e contratti ROMA (ITALPRESS) – 446.000 iscritti, 95 sedi in 17 regioni e la presenza al tavolo del CNEL dal 2023. Sono alcuni dei numeri di Confintesa, protagonista al Festival del Lavoro di Roma, dove dal 21 al 23 maggio è stata presente con il suo stand e iniziative dedicate, portando un chiaro messaggio al sistema delle […]