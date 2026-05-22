Tentato furto in ristorante, arresto a Città di Castello

22 Maggio 2026 Notizie 0
Tentato furto in ristorante, arresto a Città di Castello

Carabinieri fermano un 24enne dopo la segnalazione del titolare

Intervento dei Carabinieri a Città di Castello dopo la segnalazione del titolare di un ristorante del centro, che aveva notato un uomo intento a introdursi all’interno dell’attività commerciale.

Secondo la ricostruzione, il tempestivo intervento dei militari ha permesso di intercettare poco distante dal locale un’autovettura con a bordo il presunto responsabile, inseguito anche dai proprietari dell’esercizio.

Arresto e perquisizione del veicolo

L’uomo, un 24enne cittadino italiano di origine magrebina, è stato ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al ritrovamento di diversi strumenti da scasso e di indumenti utilizzati per il travisamento, successivamente sequestrati dagli investigatori.

Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto immediato del giovane.

Misure cautelari e convalida

Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, confermando la misura adottata nei confronti del 24enne.

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