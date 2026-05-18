Volontariato unisce le forze per rigenerare il verde

18 Maggio 2026 Ambiente, Ultime notizie, Umbertide 0
Volontariato unisce le forze per rigenerare il verde

Un patto solidale trasforma i giardini a Umbertide

UMBERTIDE, 18 05 2026  – La cooperazione sociale ridefinisce l’assetto urbano attraverso un intervento concreto di recupero ambientale. Diverse realtà del territorio hanno strutturato un piano d’azione congiunto per rinnovare le aree esterne parrocchiali della struttura di Cristo Risorto. L’operazione rappresenta un modello di welfare partecipativo. Il coordinamento delle attività ha visto la sinergia immediata tra i presidi religiosi locali e i operatori umanitari della Caritas, capaci di catalizzare le forze civiche cittadine intorno a un obiettivo di pubblica utilità.

Il fulcro operativo del progetto ha trovato una risorsa decisiva nella struttura vivaistica comunale Orti Felici. Questo centro, gestito direttamente dall’azienda sanitaria locale, si distingue per la sua doppia valenza istituzionale, legando la tutela della biodiversità ai percorsi terapeutici di reinserimento terapeutico. Di conseguenza, i vegetali impiegati per il rimboschimento urbano acquisiscono un profondo significato etico. La cura delle piante diventa uno strumento di riscatto e di cittadinanza attiva per i soggetti fragili coinvolti nel processo produttivo.

L’iniziativa ha trovato una sponda fondamentale nel tessuto economico locale con il coinvolgimento diretto di storici consorzi agrari del comprensorio. Le imprese hanno contribuito materialmente fornendo le colture necessarie alle operazioni di piantumazione. Parallelamente, gli operatori della cooperativa Asad e il raggruppamento dei soccorritori civici hanno presidiato le fasi di allestimento sul campo. L’azione collettiva dimostra l’efficacia del lavoro di rete nel generare benefici immediati per la collettività, cementando il senso di appartenenza, come riferisce il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.

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