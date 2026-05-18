Volontariato unisce le forze per rigenerare il verde

Salvini “Proposta di legge su revoca cittadinanza a chi delinque” Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Radio24

Napoli, trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, sono intervenuti a Pollena di Trocchia, in un cantiere edile, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento […]

Modena, Piantedosi “No terrorista ma sbagliato parlare di gesto isolato di un folle” ROMA (ITALPRESS) – “E’ figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. E’ un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda. Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In una email indirizzata alla sua università ha […]

Il Cagliari batte 2-1 il Torino e conquista la salvezza In gol Sebastiano Esposito e Mina dopo il momentaneo 0-1 firmato da Obrador.

Meloni a von der Leyen “Estendere all’energia la deroga al Patto di Stabilità” ROMA (ITALPRESS) – “Cara Ursula, l’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. E’ una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa.Ma oggi, […]

Il Bologna vince a Bergamo ma non basta, Atalanta in Conference Decide Orsolini, ai preliminari vanno pero' gli uomini di Palladino.

Sinner trionfa a Roma e centra il Career Golden Masters Battuto in due set Ruud sotto gli occhi di Mattarella e Panatta, ultimo azzurro a vincere al Foro Italico nel 1976.

Incidenti e paura: Di Giannantonio vince in Catalogna dopo due bandiere rosse Spavento per Alex Marquez: dopo tante cadute la spunta il pilota romano.

Altro acuto di Vingegaard al Giro, Eulalio rimane in rosa Il danese si impone a Corno alle Scale, il portoghese guida ancora la classifica generale.