Canile di Lerchi apertura straordinaria per le adozioni

TRENTO (ITALPRESS) – L’innovazione tecnologica è essenziale, ma la vera trasformazione di un’azienda passa anzitutto dalle sue persone. La chiave del successo risiede nella capacità di intercettare, coltivare e trattenere i talenti, nella consapevolezza che oggi il mondo del lavoro non segue più una direzione unica, ma si è trasformato in uno spazio di scelta […]

TRENTO (ITALPRESS) – Presentata al Festival dell’Economia di Trento la sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore, l’indagine che misura il benessere generazionale nelle province italiane e che rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica di fine anno sulla Qualità della vita, che […]

ROMA (ITALPRESS) – “Se guardiamo alla posizione fiscale dei paesi europei non siamo in una condizione di austerità assolutamente. Nel 2025, per esempio, abbiamo avuto un’espansione dal punto di vista fiscale. Ora questo significa che possiamo semplicemente dimenticarci delle regole e andare oltre i limiti e le discipline che ci siamo autoimposti? No. Dobbiamo spendere […]