Villaggio tirolese, dal 23 al 26 novembre ad Arezzo

Villaggio tirolese, dal 23 al 26 novembre al via la seconda settimana di mercatini di Natale ad Arezzo

La magia del Natale di Arezzo torna in piazza Grande. Nella meravigliosa cornice del centro storico di Arezzo, nel cuore della Toscana, torna per l’ottava edizione il Villaggio Tirolese. Dopo il grande successo di pubblico del primo weekend i Mercatini riaprono giovedì 23 novembre dalle ore 10 con tutte le caratteristiche casette di legno tirolesi con addobbi, decorazioni e tante cose buone da mangiare.

L’evento è promosso dalla Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale ed è sostenuta grazie al contributo di Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Banca Tema e la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo.

IL MERCATO TIROLESE PIÙ GRANDE D’ITALIA NEL CUORE DELLA TOSCANA

Unico, originale, caratteristico e sempre più magico. L’edizione 2023 sarà ancora più scintillante. Fino al 1 gennaio 2024 Arezzo ospiterà il più grande Villaggio Tirolese d’Italia con un programma ricchissimo di eventi e attrazioni. Il mercato natalizio, tre baite dei sapori per la degustazione di prodotti tipici, il big lights show con le proiezioni sui palazzi di Piazza Grande, la baita della Birra artigianale e i tour guidati alla scoperta di Arezzo con gli speciali pacchetti “Natale ad Arezzo”.

LE BAITE DEL GUSTO PER MANGIARE ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO

Brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. Tornano a grande richiesta le Baite del Gusto Tirolesi, caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici. Per l’edizione 2023 saranno addirittura 3, tutte provenienti dal Tirolo. Nella calda atmosfera di piazza Grande potrai assaggiare le i piatti tipici tirolesi: brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto. Un mondo di gusti e sapori dal Tirolo che allieterà il soggiorno ai Mercatini di Natale di Arezzo. E la grande novità: la Baita della Birra Artigianale ai piedi della Pieve di Arezzo per scaldare l’atmosfera natalizia del magnifico mercato di Natale.

LA CASA DI SANTA CLAUS E LA LEGO BRICK HOUSE

Non mancheranno le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale, che si fa più ancora più grande ed accogliente all’interno del Palazzo di Fraternita in piazza Grande e che accoglierà famiglie e bambini da tutta Italia con il fatidico incontro con Santa Claus e la Brick House, la casa Lego di Natale che torna nella splendida Galleria d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco. Tre piani di opere d’arte in stile, con grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i mattoncini più famosi al mondo. Saranno oltre 3 milioni i mattoncini presenti con più di 40 artisti provenienti da tutta Europa per mostrare i capolavori dell’arte Lego.

BIG LIGHTS SHOW

Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2023 le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. U no spettacolo magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera natalizia.

TORNA IL CHRISTMAS BALLOONS 2023

Ci saranno anche altri eventi targati Confcommercio: domenica 26 novembre dalle ore 15 in piazza Sant’Agostino torna l’attesissimo Christmas Balloons, la notte dei colori 2023, dove danzeranno a tempo di musica i palloncini natalizi luminosi. Uno spettacolo unico, emozionante, con il countodown collettivo delle sfere che scadrà intorno alle 16.30. Da non perdere!

TOUR GUIDATI ALLA SCOPERTA DI AREZZO E DELLA CITTÀ DEL NATALE

Tornano anche i tour speciali alla scoperta di Arezzo. Partecipa ogni sabato e domenica al tour guidato in partenza dalle ore 15 dal Duomo di Arezzo. Prenota subito il tour chiamando le nostre guide turistiche (Rita Di Felice 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829).

LE DATE E GLI ORARI

Il Villaggio Tirolese è aperto dal 18 novembre 2023 al 1 gennaio 2024. Non sarà attivo tutti i giorni, ma dal giovedì alla domenica fino al 21 dicembre e poi tutti i giorni fino al 1 gennaio 2024.

GIORNI DI APERTURA VILLAGGIO TIROLESE 2023/2024

23-24-25-26-30 novembre, dalle 10 alle 21

1-2-3 dicembre, dalle 10 alle 21

7-8-9-10 dicembre, dalle 10 alle 21

14-15-16-17 dicembre, dalle 10 alle 21

21-22-23 dicembre, dalle 10 alle 21

24 dicembre, dalle 10 alle 18

25 dicembre, dalle 11 alle 21

26-27-28-29-30 dicembre, dalle 10 alle 21

31 dicembre, dalle 10 alle 18

1 gennaio, dalle 11 alle 21

GIORNI DI APERTURA CASA DI BABBO NATALE 2023

25-26 novembre / 2-3-8-9-10-16-17-23 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18;

24 novembre / 1-15-22 dicembre, dalle 13 alle 18;

24 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

Costo biglietto: 5€ adulti e bambini – gratuito fino a 3 anni

GIORNI DI APERTURA LEGO HOUSE 2023

25-26 novembre / 2-3-8-9-10-16-17-23-26-29-30 dicembre, dalle 10 alle 18;

24 novembre / 1-15-22 dicembre; 24 dicembre, dalle 10 alle 17; 25 dicembre, dalle 14 alle 18; 31 dicembre, dalle 10 alle 17; 1 gennaio, dalle 11 alle 18.

Costo biglietto: 7€ adulti e bambini – gratuito fino a 3 anni

SEGUICI SUI SOCIAL!

Profilo Instagram: @mercatininatalearezzo_official

Pagina Facebook: Mercatini di Natale Arezzo –

Canale Telegram: Mercatini Natale Arezzo