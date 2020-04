Ventuno casi positivi al Covid a Umbertide, il punto del sindaco Carizia

“Rifaccio il punto della situazione sanitaria nel nostro Comune – è quanto dice il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, in una diretta su facebook. Attualmente i casi positivi sono ventuno, di cui quattro si trovano in ospedali della nostra regione. A loro faccio un grandissimo in bocca al lupo di tornare presto tra noi. Diciassette sono in isolamento domiciliare e due sono sono domiciliati in Comuni limitrofi. Anche a loro, ai loro cari e ai loro familiari, in questa domenica importante dal punto di vista religioso, mando un caro saluto. Capisco il momento quanto possa essere difficile – aggiunge – ma tutta la comunità umbertidese vi abbraccia con tanto affetto. Ho rifatto il punto sulla situazione legata all’emergenza Covid-19 per dirvi che purtroppo il contagio non è terminato: anzi, sta procedendo. Non sono un epidemiologo o un virologo per dire quanto sta procedendo, ma di sicuro non ne siamo usciti. Allora, cari concittadini, non possiamo permetterci di abbassare la guardia e non possiamo permetterci di stravolgere quei comportamenti che in questo momento ci hanno fortemente aiutato a limitare il contagio. Quindi evitate assolutamente gli assembramenti, limitate i contatti il più possibile e uscite per urgenze o per necessità. Capisco la difficoltà -ha concluso -, perché questo periodo si sta protraendo più di quanto pensassimo ma questa è la realtà e alla realtà purtroppo non si può fuggire. L’ invito che faccio a tutti è di attenersi ancora alle regole per limitare il contagio”.