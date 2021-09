Varati i calendari della serie b maschile: per la Ermgroup San Giustino esordio a Orte il 16 ottobre

Comincerà ad Orte, alle 17.30 di sabato 16 ottobre, la quarta avventura della ErmGroup Pallavolo San Giustino nel campionato di Serie B maschile. Sono stati varati i calendari dei gironi (i biancazzurri sono inseriti in quello con la lettera “F”, che comprende squadre toscane, umbre e un paio dell’alto Lazio) e, come previsto, fra poco più di un mese e mezzo – se non vi saranno sorprese – si potrà rispettare il canonico periodo di svolgimento. Esordio casalingo la domenica successiva, il 24 ottobre, contro la Sir Safety Monini Spoleto e la novità è che quest’anno l’orario di inizio delle partite al palasport di via Anconetana è anticipato di una ulteriore mezzora, per cui il via verrà dato alle 17.

La tradizionale sosta natalizia, dopo la penultima di andata, prevede sempre due week-end di stop, poi però nessuna interruzione fino all’epilogo della stagione regolare nell’ultimo fine settimana di marzo. Una sola coppiola esterna per la formazione di Marco Bartolini (Prato e Santa Croce sull’Arno alla quinta e sesta giornata) e due interne: la stessa al ritorno, preceduta dall’altra a cavallo fra la fine dell’andata e l’inizio del ritorno contro Pontedera e Orte. Nel settimo turno è infine prevista la sfida contro la Adp Iacact Perugia, avversaria ripescata al posto del Città di Castello. Ecco comunque nel dettaglio tutti gli incontri della ErmGroup.

I giornata (A. 16/10/21, ore 17.30 – R. 16/01/22, ore 17.30)

Volley Club Orte – ErmGroup San Giustino

II giornata (A. 24/10/21, ore 17.00 – R. 22/01/22, ore 18.00)

ErmGroup San Giustino – Sir Safety Monini Spoleto

III giornata (A. 30/10/21, ore 17.30 – R. 30/01/22, ore 17.00)

Imballplast Arno Castelfr. di Sotto – ErmGroup Sg

IV giornata (A. 7/11/21, ore 17.00 – R. 5/02/22, ore 17.00)

ErmGroup San Giustino – Ecosantagata Civita Castellana

V giornata (A. 14/11/21, ore 17.30 – R. 13/02/22, ore 17.00)

Volley Prato – ErmGroup San Giustino

VI giornata (A. 20/11/21, ore 17.00 – R. 20/02/22, ore 17.00)

Lupi Santa Croce sull’Arno – ErmGroup San Giustino

VII giornata (A. 28/11/21, ore 17.00 – R. 26/02/22, ore 18.00)

ErmGroup San Giustino – Adp Iacact Perugia

VIII giornata (A. 4/12/21, ore 18.00 – R. 6/03/22, ore 17.00)

Italchimici Intersistemi Foligno – ErmGroup S. Giust.

IX giornata (A. 12/12/21, ore 17.00 – R. 12/03/22, ore 18.00)

ErmGroup San Giustino – Rossi Ascensori Foligno

X giornata (A. 19/12/21, ore 17.00 – R. 20/03/22, ore 17.00)

Invicta Grosseto – ErmGroup San Giustino

XI giornata (9/01/22, ore 17.00 – R. 26/03/22, ore 21.00)

ErmGroup San Giustino – Gruppo Lupi Pondedera

Ed ecco il commento dell’allenatore Marco Bartolini: “Una sorta di calendario “scolastico”, nel senso che prevede soltanto una pausa e che a Pasqua la stagione regolare è già finita da tre settimane. Come dire che siamo chiamati a fare tutta una tirata. La gara inaugurale di Orte potrebbe riservare qualche insidia se non affrontata con il giusto approccio, mentre partire in casa con un derby – quello contro la Sir Safety Monini – è una bella occasione per fare bene davanti al pubblico amico e calarci nel clima di un campionato molto difficile. Ci saranno poi abbastanza presto due trasferte di fila in Toscana e qui dovremo farci trovare pronti, poi compenseremo in parte il fattore campo con due match interni inframezzati dalla sfida di Foligno, però – al di là dell’ordine delle avversarie – ogni volta sarà una battaglia”.