Università della Terza Età di Umbertide, i corsi per il mese di febbraio

Anche nel mese di febbraio l’attività dell’Università della Terza Età di Umbertide sarà fitta e articolata. Tutti i lunedì del mese (3, 10, 17 e 24 febbraio) alle 16 è fissato il corso di acquerello a cura di Adriano Bottaccioli, mentre alle 17 si svolgerà il corso di francese insieme a Patrizia Baruffi. Il programma settimanale dei corsi proseguirà il 4 e l’11 febbraio alle 16 con gli ultimi incontri sulle religioni con monsignor Pietro Vispi. Inoltre, ogni martedì alle 17 tornano le pillole di scienza curate da Sergio Bargelli.

Mercoledì 5, 12, 19 e 26 febbraio alle 16 sarà la volta del corso di inglese con Elio Boldrini e alle 18 l’appuntamento sarà con il laboratorio teatrale tenuto da Luciana Orticagli. Inoltre in mattinata continueranno i corsi di restorative jim proposti da Spazio Opera Bianca in convenzione per i tesserati di UniTre. Alle ore 16 di ogni giovedì (6, 13, 20 e 27 febbraio) Mario Tosti terrà il corso intitolato “La storia di Umbertide nelle pietre”.

Infine, tutti i venerdì (7, 14, 21 e 28 febbraio) avrà luogo il corso incentrato sulla storia dell’800 a cura di Giuseppina Bisogni e alle 17 si svolgerà il corso di burraco con Mariarina Romitelli e Maria Elisabetta Vestrelli. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi il lunedì, martedì e mercoledì (dalle 10 alle 12), il giovedì e venerdì (dalle 16 alle 18) alla segreteria di UniTre Umbertide situata in via dei Patrioti 13 o contattando il numero 338 8562845.