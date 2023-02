Una mattinata in Municipio per due classi del Campus “Da Vinci”

Vedere da vicino come funzionano le istituzioni per diventare cittadini del futuro consapevoli. Per questo nei giorni scorsi le classi quarte dell’indirizzo Liceo Scientifico del Campus “Leonardo Da Vinci”, hanno effettuato una uscita didattica presso il Comune di Umbertide. Tale visita è stata inserita nel progetto di Educazione Civica relativo al modulo “Costituzione e Libertà”.

In tutto sono stati circa 30 le studentesse e gli studenti delle classi coinvolte nel progetto, che si sono recati in Municipio accompagnati dai loro insegnanti per studiare da vicino il funzionamento dell’ente.

Ad accogliere i ragazzi al loro arrivo in Municipio sono stati il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Istruzione, Alessandro Villarini che nella sala del Consiglio Comunale hanno loro spiegato la vita amministrativa che ogni giorni si vive all’interno del Municipio, quali sono i campi di azione del Comune e quali sono le maniere per guidare una città. L’uscita didattica è stato anche un modo per visitare, oltre la Sala del Consiglio, tutto il piano nobile del Palazzo Comunale.

“E’ un segnale bellissimo – ha detto il sindaco Carizia – vedere studentesse e studenti interessati e incuriositi di conoscere da vicino il funzionamento della pubblica amministrazione ed è ancora di più grande valore se sono le scuole del territorio a portare avanti progetti così importanti. E’ stata una mattinata interessante, costruttiva e formativa per tanti giovani e per noi amministratori”.