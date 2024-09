Un nuovo laringoscopio donato all’Ospedale di Branca

L’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino ha ricevuto una donazione importante: un laringoscopio clinico dal valore di 15.750 euro, destinato al reparto di Pediatria. L’iniziativa, che si è concretizzata il 23 settembre 2024, è stata resa possibile grazie all’associazione Il Magico Mondo di Melania, fondata da Erika Sannipoli e Mauro Barbacci, genitori che hanno vissuto la dolorosa perdita della figlia Melania, ospedalizzata fin dalla nascita a causa di gravi patologie.

La consegna ufficiale dello strumento è avvenuta proprio il 23 settembre, con Mauro Barbacci presente in qualità di vice presidente dell’associazione. L’incontro si è svolto alla presenza di Teresa Tedesco, direttore del Presidio ospedaliero, e di diversi medici del nosocomio: Guido Pennoni, responsabile di Pediatria, Dario Rossetti, alla guida di Ostetricia e Ginecologia, e Romano Graziani, a capo del reparto di Anestesia e Rianimazione. Alla cerimonia ha partecipato anche Pasquale Parise, consigliere della Fondazione Perugia, che ha dato un contributo alla donazione.

Questo nuovo laringoscopio neonatale-pediatrico permetterà una gestione più sicura e rapida delle intubazioni nei neonati e nei bambini, soprattutto in situazioni di emergenza legate a gravi difficoltà respiratorie. Il dottor Pennoni ha sottolineato come lo strumento si riveli particolarmente adatto per ridurre i rischi durante le intubazioni, migliorando la sicurezza delle procedure in età neonatale. Lo strumento sarà utilizzato sia dai pediatri che dai rianimatori, grazie alla sua versatilità e sicurezza.

Non è la prima volta che l’associazione Il Magico Mondo di Melania si dimostra vicina all’ospedale. Lo scorso anno, sempre grazie al sostegno della famiglia Sannipoli-Barbacci, il reparto di Pediatria aveva ricevuto in dono sei nuovi televisori, contribuendo a migliorare il comfort dei piccoli pazienti durante il ricovero.

Il gesto di solidarietà che emerge dalle azioni dell’associazione riflette una volontà forte di trasformare un dolore personale in un sostegno concreto per la comunità locale, unendo il ricordo della piccola Melania a progetti che aiutano altri bambini in difficoltà. Il laringoscopio donato quest’anno rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso, permettendo all’ospedale di essere meglio attrezzato per affrontare situazioni cliniche complesse.

Teresa Tedesco, durante la cerimonia, ha espresso il profondo ringraziamento del personale sanitario nei confronti dell’associazione e della famiglia Sannipoli-Barbacci, ribadendo quanto la loro generosità abbia contribuito concretamente a migliorare le attrezzature del reparto di Pediatria. Ha anche ricordato come la stretta collaborazione con realtà come la Fondazione Perugia sia essenziale per garantire ai pazienti cure sempre più sicure e di qualità.

Questo importante contributo non solo arricchisce l’ospedale in termini di attrezzature, ma simboleggia anche un legame di solidarietà tra l’ospedale e la comunità locale. Donazioni come quella ricevuta dall’associazione Il Magico Mondo di Melania mostrano quanto sia importante il supporto delle organizzazioni no-profit nel rafforzare i servizi pubblici, soprattutto in settori delicati come quello della salute dei bambini.