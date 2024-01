Un milione e 200mila euro per rifare scuola primaria di Pierantonio

La Giunta comunale di Umbertide ha approvato il primo importante progetto di ricostruzione in seguito al terremoto del 9 marzo. A nemmeno un anno dalle scosse, l’Amministrazione ha approvato la delibera con cui vengono stanziati 1.200.000 euro per sistemare la scuola elementare di Pierantonio, resa inagibile dal sisma e che ha visto proseguire la propria attività didattica nella scuola dell’infanzia che sorge nella frazione sin dal 12 aprile scorso.

Dopo un’attenta analisi e valutazioni insieme agli uffici, dietro un’attenta relazione tecnica effettuata scrupolosamente dal responsabile dei Lavori pubblici Fabrizio Bonucci, la Giunta comunale ha deliberato di investire la somma, ottenuta grazie all’assicurazione che era stata stipulata dal Comune di Umbertide in caso di calamità naturali, nella ristrutturazione della scuola elementare di Pierantonio.

Dall’esame effettuato sull’edificio è stato riscontrato un quadro fessurativo diffuso che ha coinvolto essenzialmente le partizioni interne. Questo fenomeno è riconducibile alla deformazione dell’edifico durante l’evento sismico e alla totale mancanza di elementi compensativi tra le pareti di tamponamento e i telai strutturali.

Dalle analisi effettuate nel periodo successivo al terremoto, è emersa la necessità di impegnare l’intera somma per la riparazione del danno e la profonda ristrutturazione della scuola elementare, nonché per l’adeguamento sismico alle normative vigenti. Ciò consentirà alla frazione di poter contare ancora in futuro sulla continuità didattica dall’infanzia alla fine del primo grado di scuola.

L’intero premio assicurativo, come deciso con la delibera di Giunta del 25 gennaio, verrà interamente destinato alla scuola primaria di Pierantonio piuttosto che sulla scuola secondaria di primo grado, la quale richiederebbe per la sua natura di bene vincolato e per la conformazione degli spazi risorse più ingenti di quelle a disposizione, così come riportato nella relazione tecnica allegata alla delibera. Inoltre l’intervento sulla scuola primaria di Pierantonio permetterà di avere a disposizione più aule, consentendo finalmente anche il rientro delle scuole medie nella frazione, attualmente ospitate a Umbertide.

Inoltre, il sindaco Luca Carizia, ha inviato alla Protezione Civile Regionale la richiesta di proroga dello Stato di Emergenza (attualmente previsto fino al 6 aprile 2024) e ha risollecitato l’inserimento del territorio di Umbertide all’interno del “cratere” Sisma Centro Italia 2016, sottolineando quanto ciò consentirebbe una maggiore semplificazione procedurale, garantendo così efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa e gestionale della prossima ricostruzione.

Il Vice Sindaco Annalisa Mierla esprime tutta la sua soddisfazione per il primo mattone della ricostruzione: “E’ un traguardo pieno di speranza e di futuro per la comunità, e soprattutto per i giovani e le famiglie. Una prima luce sulla ricostruzione, che consentirà ai nostri bambini di avere una scuola completamente nuova, proiettata al futuro. Un ringraziamento lo rivolgo alla compagnia assicurativa che seriamente ha portato avanti in collaborazione con noi il lungo percorso per l’ottenimento del premio in tempi rapidissimi. Per la prima volta dal 9 marzo avrò una notte più serena”.