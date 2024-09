Un mese di divertimento al “Villaggio delle Zucche”

A Città di Castello, il mese di ottobre porterà una nuova attrazione che promette di incantare sia i bambini che gli adulti: il “Villaggio delle Zucche”. Questo parco divertimenti tematico sarà inaugurato il 29 settembre alle ore 16:00 nella località di Vingone, nel vocabolo Silvelle. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Fuori di Zucca APS, offrirà per tutto il mese un programma ricco di eventi, tra cui attrazioni, musica dal vivo, arte di strada e laboratori creativi in collaborazione con il Museo Malakos.

Il “Villaggio delle Zucche” si distingue per la sua unicità in Umbria, essendo uno dei pochi parchi di questo tipo nella regione. Sarà aperto nei fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 19:00, mentre durante i giorni feriali sarà disponibile per uscite didattiche, riservate alle scuole che vorranno partecipare ai laboratori proposti.

Il parco si estende su un’area di 10.000 metri quadrati, dove la zucca sarà celebrata attraverso esposizioni di frutti coltivati da Nonno Alfiero e installazioni realizzate con materiali naturali come legno e paglia. I visitatori potranno divertirsi con spettacoli di artisti di strada e concerti di musicisti, oltre a esplorare una cappella horror, partecipare a giochi e laboratori creativi. Non mancherà un’area ristoro con food truck per soddisfare le esigenze culinarie di tutti.

Le autorità locali, rappresentate da Michela Botteghi e Letizia Guerri, sottolineano l’importanza di eventi come questo per riscoprire le tradizioni agricole e culturali della zona. “Questa iniziativa non è solo un momento di divertimento, ma anche un’opportunità per i bambini di apprendere sulla loro comunità e sulla storia che la caratterizza”, affermano. Entrambi i rappresentanti esprimono gratitudine per il coinvolgimento dei privati che contribuiscono ad ampliare l’offerta di eventi per la collettività e mettono in evidenza il valore della collaborazione con il Museo Malakos, un punto di riferimento per la divulgazione scientifica a Città di Castello.

Matteo Pellegrini, presidente di Fuori di Zucca, descrive il progetto come “ambizioso” e sottolinea come già nel suo primo anno di vita abbia coinvolto numerosi volontari nell’organizzazione delle attività. “Il nostro obiettivo è riportare le famiglie a divertirsi nella campagna, in un ambiente naturale a impatto zero”, spiega Pellegrini, aggiungendo che “le zucche portano gioia e sono un alimento delizioso”.

Per scoprire tutte le attività previste nel corso del mese di ottobre, gli interessati possono visitare le pagine ufficiali dell’associazione su Instagram e Facebook, dove verranno condivise ulteriori informazioni sull’iniziativa e gli eventi programmati. Il “Villaggio delle Zucche” promette di essere un’esperienza coinvolgente, ricca di divertimento e cultura per tutti i partecipanti.