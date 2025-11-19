Umbertide unita contro la violenza, arte e comunità

Settimana di eventi per la rinascita e la consapevolezza
Dal 24 al 28 novembre, Umbertide diventa palcoscenico di una mobilitazione collettiva contro la violenza di genere. La Commissione Pari Opportunità del Comune promuove “Da vittime a voci. Una settimana per rinascere”, un percorso che intreccia cultura, arte e partecipazione civica per dare forza a un messaggio chiaro: la violenza sulle donne non può più essere tollerata.
Il programma si apre lunedì 24 novembre alle 18:00 con “A colpi di parole: la violenza non fa rumore”, installazione silenziosa curata dall’Associazione Donne Insieme e dagli studenti dell’Istituto Mavarelli Pascoli. In serata, alle 20:50, il Cinema Metropolis ospita la proiezione del film Familia.
Il giorno successivo, martedì 25 novembre alle 10:50, l’Associazione Liberamente Donna incontra gli studenti del Campus Da Vinci con “Costruiamo una comunità che protegge”, momento di confronto sui valori del rispetto e della prevenzione.
Il percorso continua mercoledì 26 novembre alle 17:30 con un nuovo incontro aperto alla cittadinanza presso La Piattaforma, seguito da una performance del Centro Studi Danza di Umbertide, che attraverso il linguaggio del corpo trasmetterà emozioni di dolore e rinascita.
Giovedì 27 novembre alle 20:50, il Teatro dei Riuniti accoglie lo spettacolo “A casa tutto bene”, produzione della scuola DN’A di Danza Nov’Art diretta da Eleonora Forlucci e Silvia Orlandi, dedicata al tema della violenza domestica e alla libertà femminile.
La chiusura è affidata a venerdì 28 novembre alle 20:50 al Teatro Domenico Bruni, con “Ferite a morte”, regia di Jessica Franchi in collaborazione con Oplas, un testo corale che restituisce voce e dignità alle donne.
L’assessore Lara Goracci sottolinea il valore della settimana come occasione di riflessione e di costruzione di una comunità più consapevole. La manifestazione diventa così un invito alla cittadinanza a partecipare, condividere e trasformare il dolore in forza, il silenzio in rinascita.
