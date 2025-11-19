Umbertide unita contro la violenza, arte e comunità

Sgominata a Catania banda dedita al traffico di droga, 10 arrestati I 10 sono gravemente indiziati di essere partecipi di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e responsabili di detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

Berrettini e Cobolli regolano l’Austria, ItalDavis in semifinale Bastano i due singolari agli azzurri che ora se la vedranno col Belgio

Inizia l’era Palladino all’Atalanta “C’è tanto lavoro da fare” "Per me e' motivo di grande soddisfazione essere qui"

Alle Gallerie d’Italia la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento” NAPOLI (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia – Napoli, dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento” a cura di Antonio Ernesto Denunzio, Raffaella Morselli, Giuseppe Porzio ed Eve Straussman-Pflanzer, dedicata al ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli.L’esposizione, realizzata […]

Welfare, da Fondazione Lottomatica il Secondo Rapporto sull’Agenda FAST ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato, presso la sede di Fondazione Lottomatica a Roma, il report “Servizi per la prima infanzia e capitale sociale: un circolo virtuoso per costruire comunità”, secondo Rapporto sull’Agenda FAST per rilanciare la natalità in Italia, curato da Percorsi di secondo welfare e Università degli studi di Milano per Fondazione Lottomatica.Nel […]

Eurizon, Merlin “EU Green Bond in crescita nel 2025, positivi per il 2026” MILANO (ITALPRESS) – Nel solo 2024 le emissioni di bond GSS (Green, Social & Sustainability) sono cresciute fino a raggiungere la cifra record di un trilione di dollari, eguagliando il livello toccato nel 2021. Di questi il 58% (pari a circa 563 miliardi di dollari) è stato registrato soltanto nel primo trimestre 2024. Nel complesso […]

Cina, l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici registra forte crescita PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il numero di colonnine diricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina ha superato 18,64milioni alla fine di ottobre di quest’anno, segnando un aumentodel 54% rispetto all’anno precedente, secondo i dati ufficialidiffusi mercoledì. Tra queste, circa 4,53 milioni erano infrastrutture di ricaricapubbliche, mentre oltre 14,11 milioni erano private, conincrementi rispettivamente del 39,5% […]

Cina, previste almeno due ore di attività fisica al giorno nelle scuole PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli studenti delle scuoleprimarie e medie in Cina dovranno svolgere attività fisicacompleta per non meno di due ore al giorno, hanno dichiaratomercoledì le autorità educative. Alle scuole viene richiesto di garantire un’offerta completa dicorsi di educazione fisica e salute e di assegnare un numerosufficiente di ore a tali attività, secondo un […]

Cina, conferenza unisce idee per la Via della Seta Marittima HANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Conferenza 2025 sulla Cooperazione e lo Sviluppo urbano della Via della Seta Marittima e la Conferenza Internazionale delle Agenzie di Viaggio si sono aperte martedì nella città di Wenzhou, nella provincia orientale cinese di Zhejiang. Con il tema “Integrazione e Innovazione per una Cooperazione Win-win”, quasi 400 partecipanti provenienti da […]