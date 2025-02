Umbertide si prepara al Carnevale: eventi in arrivo

Sfilata dei carri e Veglione al Teatro dei Riuniti il 1° e 2 marzo

Il pomeriggio di giovedì 27 febbraio, presso il Comune di Umbertide, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del programma di Carnevale 2025. Anche quest’anno, la città si prepara a festeggiare con un ampio calendario di eventi. Tra i principali appuntamenti ci sono il Veglione del Tea-Cine, che si terrà sabato 1° marzo, e la tradizionale sfilata dei Carri di Carnevale, prevista per domenica 2 marzo.

A completare il programma sarà il Carnevale di Arlecchino, un evento organizzato dall’associazione Niccone C’è, che nel pomeriggio di sabato 1° marzo porterà colori e vivacità nella frazione di Niccone.

Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco Luca Carizia, il Vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, gli assessori Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, e la presidente del Consiglio comunale Giovanna Monni. Presenti anche i rappresentanti delle Pro Loco locali, dell’Accademia dei Riuniti e delle associazioni coinvolte, nonché tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione del Carnevale umbertidese.

Sabato 1° marzo: il Veglione del Tea-Cine

Il 1° marzo, a partire dalle 22:00, il Teatro dei Riuniti ospiterà il Veglione Mascherato del Tea-Cine, evento che riprende la tradizione dei veglioni in maschera che animavano il Carnevale di Umbertide fino a qualche decennio fa.

Grazie alla collaborazione tra l’Accademia dei Riuniti e Avis Umbertide, il teatro si trasformerà in un grande tendone da circo per una serata all’insegna del divertimento. Il tema scelto per questa edizione è il circo, e verranno assegnati premi alla miglior maschera singola e al miglior gruppo.

La serata sarà caratterizzata dalla musica dal vivo della Outside Band, con la partecipazione del chitarrista umbertidese Francesco Bruni, seguita dalla selezione musicale a cura di DJ Shaft (Emanuele Bettucci).

Per partecipare all’evento, è possibile acquistare i biglietti al costo di 25 euro, che includono una consumazione omaggio. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è disponibile il numero 370 3515135.

Domenica 2 marzo: la sfilata dei carri di Carnevale

Il 2 marzo si rinnova l’appuntamento con “Carnevale in Piazza”, che giunge alla sua quarta edizione. Il ritrovo è previsto per le 14:00 in via del Vignola, accanto a Piazza Michelangelo. La sfilata dei carri allegorici partirà alle 15:00, attraversando le principali vie della città, come via Morandi, viale Unità d’Italia e via Garibaldi, fino a giungere in Piazza del Mercato, dove la festa continuerà con musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

L’evento, patrocinato dal Comune di Umbertide, vedrà la partecipazione delle Pro Loco e delle associazioni del territorio, ciascuna con un carro a tema. Tra queste: Pro Loco Umbertide, Pro Loco Pierantonio, Pro Loco Calzolaro, Circolo Uisp Spedalicchio, Scuola di ballo Emotion Dance School, I Freghi della Battitura di Badia Petroia e Scuola di ballo Danza Nov’Art.

L’Amministrazione comunale ha non solo patrocinato l’evento, ma ha anche fornito un contributo economico per la sua realizzazione, oltre al supporto della Polizia Locale, che garantirà la sicurezza e la gestione del percorso della sfilata.

Una volta che i carri arriveranno in Piazza del Mercato, intorno alle 16:00-16:30, i partecipanti potranno trascorrere un pomeriggio di festa, con musica e spettacoli fino alla conclusione dell’evento, prevista intorno alle 20:00.

Un ringraziamento va a tutte le associazioni e Pro Loco, all’Accademia dei Riuniti, ad Avis Umbertide, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione.

Il Sindaco Luca Carizia ha sottolineato l’importanza di questi eventi per la comunità, affermando: “Il Carnevale è un momento di festa e condivisione che coinvolge tutta la città. Vedere tante associazioni, giovani e famiglie collaborare per mantenere viva questa tradizione è motivo di orgoglio. Ringraziamo tutti coloro che, con impegno e passione, hanno reso possibile l’organizzazione di eventi così attesi.”

Il Vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalle nostre associazioni, che ogni anno riescono a dare vita a un Carnevale sempre più ricco e partecipato. Il divertimento è una questione seria e, grazie al grande lavoro di squadra, possiamo garantire una manifestazione sicura e coinvolgente per tutti. Un ringraziamento speciale va alle Pro Loco, alle associazioni del territorio e al Comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia, che ha seguito tutta la procedura per garantire il divertimento in sicurezza.”

Il Carnevale di Umbertide 2025 si preannuncia come un evento da non perdere, in grado di unire tradizione e innovazione in un mix di festa e spettacolo. L’appuntamento è quindi fissato per il 1° e 2 marzo, per due giorni di musica, maschere e allegria che coinvolgeranno l’intera città