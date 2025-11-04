Umbertide ricorda il 4 novembre con cerimonia pubblica

Giornata dell’Unità e Forze Armate celebrata in città

Umbertide ha reso omaggio al 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni e cittadini. La commemorazione, fonte del comunicato ufficiale del Comune di Umbertide, ha sottolineato il profondo legame tra memoria storica e identità nazionale. Questa data simbolica richiama l’Armistizio di Villa Giusti del 1918, evento che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale e il ritorno dei territori di Trento e Trieste all’Italia, completando così il percorso verso l’Unità Nazionale.

In mattinata, il Sindaco Luca Carizia, insieme al Vicesindaco Annalisa Mierla e agli Assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, accompagnati dalla Polizia Locale, ha deposto una corona d’alloro in via Garibaldi presso il monumento al Milite Ignoto. Il gesto, pur nella sua semplicità, rappresenta un forte segno di riconoscenza verso tutti i soldati caduti, ricordando il loro sacrificio per un’Italia libera e unita. Fonte comunale ricorda come questo atto serva a trasmettere i valori della memoria storica alle nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale.

Il 4 Novembre evoca anche la tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, avvenuta nel 1921, un evento che ha cristallizzato il ricordo di chi ha dato la vita senza cercare riconoscimenti, rendendo immortale il loro contributo alla libertà. Durante la cerimonia, il sindaco Carizia ha sottolineato che questa ricorrenza è sentita da tutti gli italiani, poiché richiama il senso di responsabilità civica, il sacrificio e la gratitudine verso chi ha servito e continua a servire la Patria. La giornata ha rappresentato così non solo un omaggio ai caduti, ma un momento di riflessione sul valore della pace e della libertà, condizioni da custodire con impegno costante.

La celebrazione di Umbertide ha confermato il ruolo delle comunità locali nel mantenere viva la memoria storica, rendendo partecipi cittadini di tutte le età e rafforzando il legame tra storia e contemporaneità. Fonte: Comune di Umbertide.