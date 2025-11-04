Umbertide ricorda il 4 novembre con cerimonia pubblica

4 Novembre 2025 Istituzioni, Ultime notizie, Umbertide 0
Umbertide ricorda il 4 novembre con cerimonia pubblica

Giornata dell’Unità e Forze Armate celebrata in città

Umbertide ha reso omaggio al 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni e cittadini. La commemorazione, fonte del comunicato ufficiale del Comune di Umbertide, ha sottolineato il profondo legame tra memoria storica e identità nazionale. Questa data simbolica richiama l’Armistizio di Villa Giusti del 1918, evento che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale e il ritorno dei territori di Trento e Trieste all’Italia, completando così il percorso verso l’Unità Nazionale.

In mattinata, il Sindaco Luca Carizia, insieme al Vicesindaco Annalisa Mierla e agli Assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, accompagnati dalla Polizia Locale, ha deposto una corona d’alloro in via Garibaldi presso il monumento al Milite Ignoto. Il gesto, pur nella sua semplicità, rappresenta un forte segno di riconoscenza verso tutti i soldati caduti, ricordando il loro sacrificio per un’Italia libera e unita. Fonte comunale ricorda come questo atto serva a trasmettere i valori della memoria storica alle nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale.

Il 4 Novembre evoca anche la tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, avvenuta nel 1921, un evento che ha cristallizzato il ricordo di chi ha dato la vita senza cercare riconoscimenti, rendendo immortale il loro contributo alla libertà. Durante la cerimonia, il sindaco Carizia ha sottolineato che questa ricorrenza è sentita da tutti gli italiani, poiché richiama il senso di responsabilità civica, il sacrificio e la gratitudine verso chi ha servito e continua a servire la Patria. La giornata ha rappresentato così non solo un omaggio ai caduti, ma un momento di riflessione sul valore della pace e della libertà, condizioni da custodire con impegno costante.

La celebrazione di Umbertide ha confermato il ruolo delle comunità locali nel mantenere viva la memoria storica, rendendo partecipi cittadini di tutte le età e rafforzando il legame tra storia e contemporaneità. Fonte: Comune di Umbertide.

I nostri video

La Polizia di Stato arresta 6 componenti di una banda specializzata in assalti armati
Insediamento nuova rettrice Università degli studi della Tuscia
"Non ho ucciso Hekuran Cumani". Ha respinto ogni accusa Yassin Amri
Il Perugia migliora ma il lavoro non manca Ternana e Gubbio, possono salire ancora
Scoperti gli autori della spaccata in centro a Torino
Maxi piantagione di marijuana scoperta a Monastir
La rassegna stampa 4 novembre 2025
La rassegna stampa 4 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 3 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 3 novembre 2025
Contesti per vivere e crescere Il linguaggio artistico per sentirsi più agili nel fragile
Nuovo Piano sociosanitario regionale Necessità di ascolto dei territori e degli operatori sanitari
Premio alla carriera per Gianfranco Vissani, “poeta dei sapori”
Traffico di migranti con falsi decreti flussi un arresto in Abruzzo
Catania, 4,5 chili di droga nascosti in garage arrestato 57enne
Perugia e Ternana, giornate di rimontaVolley, la Sir travolge pure il Modena
Tragico impatto sulla SS 3 bis E45 muore donna di 58 anni
Omicidio di Hekuran Kumani Il 21enne arrestato avrebbe mostrato un coltello insanguinato
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*