Umbertide pronta ad ospitare il “Grand Prix della Fratta”

Competizione macchine a pedali anima il centro storico per due giorni

Il cuore di Umbertide si appresta a ospitare la terza edizione del “Trofeo Grand Prix della Fratta – Macchine a Pedali”, un evento ludico e sportivo che si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi, raddoppiando per quest’anno giornate e attività in programma. La manifestazione, nata con l’intento di celebrare le automobili a pedali, ha riscosso un successo crescente sin dal suo debutto.

L’iniziativa, incentrata su una gara tra le vie del centro storico, si svolgerà su due giornate distinte. Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 16.00, si terranno le qualificazioni, seguite da una serata di celebrazione con musica dal vivo e offerta di street food. Domenica 25 maggio, sempre dalle ore 16.00, prenderà il via la competizione vera e propria, con partenza da Piazza Matteotti, luogo designato anche per le sessioni di qualificazione.

L’evento è frutto dell’impegno di Simona Baldi, presidente delle associazioni “Grand Prix della Fratta” e “Don Chisciotte”, ideatrice e promotrice dell’iniziativa. L’organizzazione tecnica è affidata a Sergio Nanni, giudice di gara e coordinatore, coadiuvato da un team di collaboratori. Le performance delle squadre in pista saranno valutate da una giuria composta da Paola Granturchelli, Alessio Brugnoni, Enrico Cristofani, Marco Tenaccioli, Alessandro Tenaccioli, Luciano Polveroni e Andrea Censini.

Il regolamento stabilisce che le vetture partecipanti debbano essere a pedali e a quattro ruote, provviste di adeguate protezioni. Le dimensioni massime consentite sono di 2,5 metri di lunghezza e 1,20 metri di larghezza. Non vi sono restrizioni sul peso, ma l’agilità sarà un fattore determinante per la vittoria, premiando i veicoli più leggeri per la loro maggiore velocità e manovrabilità. Ogni team dovrà essere composto da un minimo di tre piloti, i quali si alterneranno alla guida per tre giri del circuito, con tre cambi obbligatori. Il percorso si snoderà attraverso le seguenti vie: Piazza Matteotti, Piazza 25 aprile, Largo Vibi, Via Cibo, Via Grilli, Piaggiola, Via Vittorio Veneto, Via Bovicelli, Via Grilli, nuovamente Via Vittorio Veneto, Via Stella, Via Guidalotti, Piazza Fortebraccio, Via Alberti, per concludersi infine in Piazza Matteotti.

La partecipazione è aperta a un vasto pubblico, includendo cittadini, famiglie, appassionati di motori, ciclisti, istituti scolastici di Umbertide e oltre, officine meccaniche, aziende del settore automobilistico e semplici spettatori. Otto squadre si contenderanno la vittoria, avendo dedicato mesi alla progettazione e costruzione delle loro “monoposto”: Baffo Tauri, Speeda Racing Team, Team Mé Corse, MB Team, Le Carpini Racing, Ctr Team, MC Team, MR Team. Nella precedente edizione, il Team Mé Corse si aggiudicò il primo posto, seguito da Speeda Racing Team e Tiberina Racing Team.

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la Tabaccheria Baldi in Piazza Matteotti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Don Chisciotte al numero 348 4146694. Il Comune di Umbertide ha concesso il patrocinio e ha supportato l’organizzazione dell’evento, esprimendo gratitudine alla Polizia Locale e alla Protezione Civile per il loro contributo alla sicurezza e al corretto svolgimento della manifestazione.