Umbertide, il Pd presenta un’interrogazione per la riqualificazione della scuola di Pierantonio

Per i Dem occorre “Muoversi in fretta per riqualificazione”

“Considerato che a Pierantonio nelle trascorse legislature si è intervenuto riqualificando e consolidando l’edificio della scuola media in Piazza 25 Aprile e la scuola elementare – inizia la nota stampa -, il gruppo consiliare del PD di Umbertide ha presentato un’interrogazione per sapere se è stato previsto un progetto di riqualificazione e consolidamento della scuola dell’infanzia di Pierantonio”.

Nota stampa del PD di Umbertide

L’interrogazione

“Il PD chiede – si continua – di sapere se le risorse per il finanziamento verranno recepite da bandi europei o statali o se si intende attivare l’intervento con risorse proprie di bilancio. Inoltre l’Amministrazione è stata interrogata anche sulle eventuali tempistiche dei lavori”.

“Con la riqualificazione della scuola dell’infanzia a Pierantonio – si conclude – Si porterebbe a termine la riorganizzazione definitiva di tutti i plessi scolastici. L’’intervento non è più procrastinabile, occorre muoversi in fretta considerando le ingenti risorse di natura nazionale ed europea ai quali si può accedere”.