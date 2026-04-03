Solidarietà Pasqua, Arianna [VIDEO] dona arte alla Muzi Betti

A Città di Castello quadri per ospiti tra sorrisi e speranza

Un gesto semplice ma carico di significato ha segnato l’avvicinamento alla Pasqua a Città di Castello. Una giovane donna di 33 anni, Arianna Gasperini, ha scelto di donare alcune delle sue opere artistiche alla Asp “Muzi Betti”, struttura che accoglie anziani e persone con disabilità, trasformando i suoi quadri in un messaggio concreto di solidarietà e vicinanza.

Un dono che nasce dall’arte

Le opere donate rappresentano il frutto di un percorso personale fatto di impegno e passione. Fiori, paesaggi e volti luminosi raccontano un mondo interiore ricco di sensibilità, capace di esprimersi attraverso colori vivi e immediati.

I quadri sono stati collocati negli spazi comuni della struttura, in particolare nel salone dedicato al gruppo “Mai Soli”, dove gli ospiti partecipano a numerose attività educative e ricreative.

Inclusione e benessere nella comunità

All’interno della struttura si sviluppano percorsi pensati per favorire l’autonomia e il benessere degli ospiti. Laboratori creativi, attività manuali, musica e momenti di socializzazione rappresentano strumenti fondamentali per stimolare le capacità cognitive e relazionali.

In questo contesto, le opere di Arianna diventano parte integrante di un ambiente inclusivo, contribuendo a rendere gli spazi più accoglienti e stimolanti.

Un gesto dal forte valore umano

La donazione assume un valore che va oltre l’aspetto materiale. Per Arianna, artista poliedrica impegnata anche nel teatro e in diverse rassegne culturali, si tratta di condividere una parte autentica di sé con chi vive situazioni di fragilità.

Il gesto è stato accompagnato dalla presenza dei familiari e dei rappresentanti istituzionali del territorio, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di rafforzare il senso di comunità.

Il significato per la struttura

Dalla direzione della Asp “Muzi Betti” è arrivato un riconoscimento al valore dell’iniziativa. Le opere, oltre ad arricchire gli ambienti, rappresentano uno stimolo emotivo e relazionale per gli ospiti, offrendo nuovi spunti di espressione e condivisione.

L’esperienza dimostra come anche un singolo gesto possa generare effetti profondi, contribuendo a costruire un clima di partecipazione e inclusione.

Una Pasqua di speranza

Nel clima delle festività pasquali, la storia di Arianna assume un significato simbolico. Attraverso l’arte, il dono diventa strumento di comunicazione e vicinanza, capace di superare barriere e creare legami.

Un esempio concreto di come creatività e solidarietà possano intrecciarsi, dando vita a un messaggio positivo che coinvolge l’intera comunità.