Umbertide, Intervenire su finestre e facciate della scuola elementare Garibaldi

Dopo un un intervento strutturale nei primi anni duemila la scuola elementare Garibaldi necessita oggi di un intervento urgente per cambiare le finestre e rifare le facciate. La Scuola Garibaldi ha superato i 100 anni di vita e rappresenta certamente un edificio di straordinario valore per la nostra Città e già nelle passate legislature erano stati presentati progetti per ottenere finanziamenti relativi al risparmio energetico. L’altra scuola elementare cittadina, la Di Vittorio, ha bisogno anch’essa di interventi di straordinaria manutenzione sulle finestre a tetto e su molte finiture strutturali. Negli ultimi anni molte sono le possibilità di finanziamenti per le scuole e particolarmente per il risparmio energetico degli edifici. Ed è davvero significativa la mole di risorse del PNRR, anche se a volte vengono indirizzate verso investimenti inutili come la ipotizzata passerella sul tevere all’altezza della centrale Idroelettrica.

PD Umbertide

“Il PD di Umbertide – afferma il segretario Filippo Corbucci – ha chiesto di sapere se la Giunta ha ripresentato alla Regione il progetto di risparmio energetico già elaborato precedentemente per la scuola Garibaldi e quante risorse sono previste a bilancio 2022 per gli interventi di straordinaria manutenzione per la scuola Garibaldi e la Scuola Di Vittorio”.

Quello che manca alla nostra città è un piano coerente di manutenzione e cura del territorio, a cui questa Amministrazione sembra davvero poco interessata.