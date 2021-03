Umbertide, iniziati nel territorio interventi di manutenzione verde pubblico

“Con il taglio del verde all’interno delle aree delle scuole umbertidesi è iniziata la serie di interventi riguardanti la sistemazione del verde pubblico nel territorio comunale”: ad affermarlo è l’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini.

“Abbiamo iniziato dalle scuole – spiega l’assessore – in maniera simbolica proprio per l’importanza che le istituzioni scolastiche ricoprono e per far trovare pronti gli spazi esterni per studenti e insegnanti nel caso si torni alla didattica in presenza”.

“Sono circa sessanta le aree verdi pubbliche – prosegue l’assessore – che saranno oggetto in questo mese delle operazioni di pulitura e di sistemazione”.

“Gli interventi in programma – ha spiegato l’assessore – prevedono lo sfalcio dell’erba nei parchi urbani, il taglio delle erbe infestanti lungo i marciapiedi e la pulizia dopo le operazioni di taglio. Quelle relative al taglio del verde pubblico sono fondamentali dal punto di vista del decoro urbano, che è una delle priorità di questa amministrazione. Mi preme ricordare che fino al 26 aprile è aperto l’avviso pubblico rivolto a tutti i soggetti che sono interessati alla sponsorizzazione per l’allestimento decorativo e la manutenzione delle rotatorie stradali. Sarà una una modalità innovativa che renderà ancora più importante e significativo il legame fra Umbertide, i suoi cittadini e il verde pubblico”.