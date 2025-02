Umbertide: incontro Comune e Commercianti, pianificazione eventi 2025

Nei giorni scorsi si è svolto, presso il Comune di Umbertide, un incontro con i commercianti e le associazioni culturali, sociali e sportive del territorio per proporre, pianificare e organizzare il calendario degli eventi del 2025. Il Comune ha voluto coinvolgere anche le frazioni e i circoli ricreativi della città.

L’incontro, molto partecipato e ricco di spunti, ha rappresentato un’importante occasione di confronto per coordinare e armonizzare le iniziative in programma per il nuovo anno. Il dibattito si è basato su uno scambio costruttivo di idee, proposte e osservazioni, permettendo di affrontare eventuali dubbi e problematiche e di individuare soluzioni condivise.

L’Assessore alla Cultura, Annalisa Mierla, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del confronto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà locali per la crescita culturale e sociale della città. “È stato un incontro proficuo, segnato da una forte partecipazione e da uno spirito di condivisione. Auguro buon lavoro alla nascente associazione dei commercianti di Umbertide, con la certezza che saprà dare un contributo prezioso all’organizzazione degli eventi cittadini e al coordinamento delle varie iniziative”, ha dichiarato.

Si comincia con la quarta edizione della Mostra Mercato di San Valentino in viale Unità d’Italia prevista per domenica 9 febbraio, per arrivare poi al grande ritorno del Veglione del Teacine di sabato 1° marzo e si proseguirà con il Carnevale di Umbertide di domenica 2 marzo, che quest’anno si ipotizza possa prevedere due nuovi ingressi di partecipanti; tutte le Pro Loco e molte associazioni sono già al lavoro da settimane per la riuscita e la realizzazione dell’evento. Sabato 24 e domenica 25 maggio è prevista la terza edizione di Fratta Grand Prix – Automobili a pedali.

L’Amministrazione comunale proseguirà nel dialogo con le associazioni e i commercianti, lavorando in sinergia per offrire un calendario di eventi variegato e coinvolgente per tutta la comunità.