Umbertide inaugura campo tennis, modello di collaborazione

Comune e Circolo Tennis insieme per nuova copertura

Si è conclusa ieri, domenica 31 agosto, la riqualificazione del campo numero 1 del Circolo Tennis di Umbertide, con la nuova copertura che segna un significativo intervento di miglioramento dell’impianto sportivo comunale. L’opera, realizzata grazie a una sinergia concreta tra Comune e associazione sportiva, ha richiesto un investimento complessivo di 195mila euro, di cui 135mila a carico del Circolo Tennis e 60mila euro sostenuti dal Comune, proprietario della struttura.

Il progetto ha incluso non solo la sostituzione della copertura, ma anche il rifacimento delle fondazioni e l’installazione di una nuova centrale termica al servizio del campo, elementi fondamentali per garantire funzionalità e comfort ai frequentatori. La proposta è partita dal Circolo stesso, che ha sottolineato la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria, prontamente accolto dall’Amministrazione comunale come coerente con la strategia di valorizzazione del patrimonio sportivo locale.

La realizzazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, dove idee e risorse economiche sono state combinate per migliorare la fruibilità e la qualità dell’impianto. L’intervento mira a soddisfare le esigenze dei numerosi sportivi e soci che quotidianamente utilizzano la struttura, confermando l’impegno del Circolo Tennis nella gestione attenta e lungimirante dell’impianto.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini e Lorenzo Cavedon, insieme ai consiglieri comunali Giulia Medici e Alessio Ferranti. Presenti anche Raffaello Paoletti, presidente del Circolo Tennis Umbertide, Maurizio Mencaroni, presidente del Comitato Umbro FITP, Roberto Carraresi, consigliere nazionale FITP, Corrado Monaco, responsabile area tecnica FITP, e l’intero staff del Circolo.

Il sindaco Carizia ha sottolineato come il risultato sia frutto di un lavoro di squadra che unisce competenza gestionale e attenzione alla comunità. “Il nuovo campo non è solo un’opera edilizia, ma uno spazio che permette ai giovani di praticare sport, socializzare e crescere in un contesto sano e positivo”, ha affermato, evidenziando l’importanza di gestori capaci di trasmettere senso di comunità e aggregazione.

Raffaello Paoletti ha rimarcato l’impegno economico e organizzativo del Circolo, con il supporto del Comune, per realizzare un impianto di nuova generazione. Dal concepimento del progetto nell’estate 2024 alla conclusione dei lavori nel 2025, ha osservato, la volontà condivisa ha permesso di trasformare un’idea in realtà concreta, offrendo ai soci e agli sportivi un ambiente moderno e funzionale.

Maurizio Mencaroni ha evidenziato come la struttura rappresenti una testimonianza tangibile del valore della collaborazione tra associazioni sportive e amministrazioni locali, che genera benefici per tutta la comunità e favorisce la diffusione del tennis tra i giovani. L’impianto è un esempio di eccellenza per il Circolo, un biglietto da visita che unisce accoglienza, ospitalità e sport di qualità, rispecchiando la crescita e la vitalità della realtà sportiva umbertidese.