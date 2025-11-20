Umbertide illumina i diritti dei bambini con UNICEF

Go Blue e Gomitolo dei Diritti uniscono comunità locali

Umbertide, 20 novembre 2025 – La città ha aderito con convinzione alle iniziative promosse da UNICEF per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, trasformando la Rocca in un simbolo di luce e consapevolezza. L’adesione al progetto nazionale “Go Blue” ha visto uno dei torrioni illuminarsi di blu, un gesto semplice ma dal forte valore, volto a ricordare il 36° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dei minori e a ribadire l’impegno delle istituzioni locali, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci, Comune di Umbertide.

La manifestazione “Una luce sui diritti”, giunta alla quinta edizione, coinvolge scuole, associazioni, società sportive e servizi educativi dell’Alta Valle del Tevere. Quest’anno si arricchisce con il progetto “Il Gomitolo dei Diritti”, coordinato da Monica Nanni e promosso dalla Cooperativa ASAD, che dal 20 al 28 novembre porterà nei centri di aggregazione attività creative e simboliche. Il gomitolo, metafora di unità e continuità, viaggerà tra i diversi luoghi attraverso gesti evocativi: il lancio nel Tevere su una barchetta di carta, il volo appeso a un palloncino e la trasformazione in aereo di carta. Ogni passaggio richiama valori fondamentali come libertà, scoperta e partecipazione.

Il Comune di Umbertide ha sottolineato, con le parole del vicesindaco Annalisa Mierla e dell’assessore Lara Goracci, l’importanza di accendere una luce concreta contro discriminazioni e linguaggi d’odio. “La luce che illumina i diritti deve riflettersi sui volti reali dei bambini – hanno dichiarato – garantendo loro rispetto e serenità”.

Angela Monaldi, responsabile UNICEF per l’Alta Valle del Tevere, ha ricordato come la manifestazione sia nata proprio a Umbertide nel 2021 e oggi coinvolga anche realtà lontane come l’Istituto Comprensivo di Allerona, unendo territori diversi della regione. La direttrice regionale Iva Catarinelli e la volontaria Monica Nanni hanno ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità educanti. Il calendario prevede laboratori artistici, giochi educativi e momenti di confronto, culminando in un evento pubblico con la presentazione dei lavori e la proiezione di un video conclusivo. L’iniziativa si inserisce nel programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, che mira a promuovere politiche locali attente ai diritti dei più giovani.

La comunità ha voluto ricordare anche la figura di Guida Cecchetti Sciurpa, storica volontaria UNICEF, che con dedizione ha contribuito per anni alla diffusione dei valori dell’organizzazione. La sua memoria è stata celebrata come esempio di impegno e passione civile.