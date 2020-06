Chiama o scrivi in redazione

Umbertide, il Premio Rometti non si ferma, scelti i finalisti

Il Premio Rometti non si ferma. Il concorso internazionale promosso dalla manifattura umbertidese, giunto all’ottava edizione, è stato confermato. Dopo un continuo confronto con le Università e le Accademie d’arte e di design durante le settimane del lockdown, gli organizzatori del Premio hanno deciso di confermare l’iniziativa, un segnale importante nella convinzione chela creatività e l’innovazione non possano e non debbano conoscere momenti di stasi.