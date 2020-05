Umbertide, il 4 giugno torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Giovedì 4 giugno alle ore 15.00 torna a riunirsi in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Umbertide. Vista la situazione di emergenza da Covid-19, l’assise è convocata in forma telematica mediante videoconferenza nella piattaforma GoToMeeting.

Questi i punti all’ordine del giorno: approvazione verbali precedenti sedute; comunicazioni; approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2019; variazione n. 1 al bilancio di previsione 2020/2022; avvenuta declassificazione e spostamento di un tratto della strada vicinale “da Racchiusole a Perginoccola” in loc. Racchiusole voc. S. Angelo delle Racchiusole – ditta Rudolf Van Assenbergh e Cristina Van Heerden; declassificazione e spostamento di un tratto della Strada Vicinale “dei Cappelli” e di un tratto della Strada Vicinale “del Mansolino” presso il voc. Cappelli in loc. Migianella e realizzazione di un tratto di strada alternativo – ditta Hellen Lucy Rowe.

“Presso la sala del Centro culturale San Francesco il pubblico, in ossequio alle misure di distanziamento sociale, potrà assistere alla proiezione della seduta – informa il presidente del Consiglio Comunale, Marco Floridi – Inoltre, in via sperimentale, la videoconferenza della seduta sarà trasmessa in diretta streaming. La registrazione audio-video della stessa sarà accessibile in un secondo momento nel canale reso noto sul sito istituzionale del Comune di Umbertide e all’Albo pretorio dell’ente”.