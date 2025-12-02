Umbertide, doppio appuntamento per prevenzione tumore seno

Convegno e incontri gratuiti con la senologa Silvia Aiuti
Doppio appuntamento a Umbertide per promuovere la prevenzione delle malattie oncologiche femminili, con particolare attenzione al tumore al seno, grazie alla collaborazione tra l’associazione L’Aura e il Comune. L’iniziativa fa parte della campagna “La prevenzione si impara in farmacia”, rivolta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione primaria e secondaria.
Il primo incontro si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere del palazzo comunale. Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Luca Carinzia, il vicesindaco Annalisa Mierla, il presidente di L’Aura Alessio Bevilacqua, la senologa Silvia Aiuti, il direttore della farmacia comunale 1 Joris Anzivino e quello della farmacia comunale 2 Laura Cecchetti. L’incontro rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto sui temi della prevenzione oncologica femminile, puntando a favorire la consapevolezza sull’importanza di controlli regolari e di stili di vita corretti.
Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 5 dicembre, dalle 16 alle 19, presso la farmacia comunale 1. In questa occasione, lo staff di senologi dell’associazione, coordinato dalla dott.ssa Silvia Aiuti, sarà a disposizione per fornire informazioni, supporto e istruzioni pratiche sull’autopalpazione del seno. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le donne interessate. Per partecipare è consigliata la prenotazione, telefonando al numero 075 9419216 o recandosi direttamente in farmacia nei giorni precedenti l’evento.
Gli appuntamenti mirano a rafforzare la cultura della prevenzione sul territorio dell’Alto Tevere, garantendo un servizio di prossimità e sensibilizzando la comunità sull’importanza di interventi tempestivi per la salute femminile.
