Umbertide cade a Vigarano

Recupero sfortunato per la PFU, che sul campo di Vigarano non riesce a portare a casa la vittoria. Padrone di casa che partono meglio (20-13 al 10′), poi Umbertide ingrana e a metà partita c’è equilibrio (31-28). A spezzare l’incontro è la terza frazione di gioco, dove Vigarano piazza un 23-12 che di fatto chiude i conti. Nel quarto finale la formazione di Borghi controlla il margine accumulato e supera Umbertide

VIGARANO: Perini, Sorrentino, De Rosa, Coser, Sarni

UMBERTIDE: Pompei, Giudice, Cabrini, Kotnis, Baldi

Ufficio stampa PF Umbertide

Il botta e risposta tra Coser e Baldi apre la contesa tra le due formazioni. Sorrentino e Perini scrivono il primo break (10-6), ma Kotnis sale in cattedra e impatta a quota 11. Vigarano però continua a far male e spinta da Perini e Sorrentino allunga sul 20-11. Il 2+1 di Cabrini sigilla il 20-14 della prima frazione. Nel secondo periodo Moriconi e Paolocci riportano in scia la formazione di coach Staccini (20-18). Il duo Moriconi-Baldi propizia il vantaggio esterno, ma cinque punti di Perini e due di Coser rimettono Vigarano davanti, sul 29-24. Stroscio e Olajide rendono meno amaro il passivo, con il primo tempo che si chiude 31-28. Dopo l’intervallo lungo ci si aspetta una scossa da parte della PFU, ma è Vigarano ad avere un ritmo differente: Sorrentino, Sarni e De Rosa propiziano il più nove, mentre Paolocci è la prima ad andare a referto per le ospiti. Trama che però non cambia, con Coser e Sorrentino a spingere Vigarano sul 45-31. Baldi e Giudice provano a limitare i danni (48-35), ma la squadra di Borghi è in pieno controllo e con i punti di Capri sigilla il terzo periodo sul 54-40. Nell’ultima frazione Stroscio prova a dare un sussulto alle compagne (57-43), ma Sarni e Coser rimettono diciassette punti di scarto tra le due compagini. Pompei e Stroscio son le ultime a mollare (61-51), ma è ormai troppo tardi e Perini e Sarni mandano i titoli di coda dalla lunetta. Il finale recita 66-56.

Le parole di coach Staccini: “Purtroppo non siamo riusciti a replicare l’energia messa in campo l’ultima partita con un pessimo inizio che ha dato energia a Vigarano; poi siamo leggermente cresciute ma non è bastato per riaprire il match che Vigarano ha meritatamente vinto”.

VIGARANO – UMBERTIDE 66 56

Vigarano: Sorrentino 10, De Rosa 4, Perini 18, Coser 14, Sarni 11, Olodo 2, Dentamaro, Bagnoli ne, Farina, Pepe ne, De Liso ne, Capra 7. All. Borghi

Umbertide: Pompei 4, Giudice 5, Kotnis 5, Cabrini 9, Baldi 9, Olajide 2, Bartolini ne, Stroscio 10, Moriconi 4, Paolocci 5, Gambelunghe 3. All. Staccini