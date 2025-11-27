Umbertide, bilancio 2026-2028 tra investimenti e dialogo

Confermata pressione fiscale invariata e servizi garantiti

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha incontrato mercoledì 26 novembre, presso il Palazzo Comunale, i rappresentanti delle principali sigle sindacali per discutere il bilancio di previsione 2026/2028, documento che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre 2025. Al tavolo erano presenti il sindaco Luca Carizia, l’assessore al Bilancio Alessandro Villarini, insieme ai delegati di Cisl, Uil e Cgil.

Dal confronto è emersa la volontà di mantenere invariata la pressione fiscale e le tariffe dei servizi a domanda individuale, come mensa, trasporto scolastico e asilo nido. L’obiettivo dichiarato è garantire continuità e qualità senza gravare ulteriormente sulle famiglie.

Tra i punti centrali, la conferma della progressività dell’Irpef comunale e delle aliquote Imu, oltre alla lotta all’evasione fiscale. Sul fronte investimenti, l’Amministrazione ha ribadito l’impegno verso l’edilizia scolastica: la scuola di Verna sarà riconsegnata nel 2026 dopo lavori da 1,2 milioni di euro, mentre nello stesso anno partirà la costruzione del nuovo asilo nido accanto alla scuola dell’infanzia Marcella Monini, creando un polo educativo 0-6 anni.

Il Pnrr resta un pilastro con interventi significativi: riqualificazione di Piazza Mazzini (1,5 milioni di euro), percorso ciclo-pedonale lungo il Tevere (700mila euro), riqualificazione di Piazza Michelangelo (290mila euro) e avvio dell’iter per lo stadio Città di Torino.

Altri cantieri riguardano la messa in sicurezza idrogeologica del Tevere e del fosso Rio (480mila euro), il restauro del Museo di Santa Croce (480mila euro) e il Centro Socio Culturale di San Francesco (990mila euro). In via Madonna del Moro si concluderanno i lavori sul cavalcavia per 1,1 milioni di euro.

Prosegue inoltre la strategia energetica con nuovi impianti fotovoltaici nelle scuole e strutture sportive, già operativi presso piscina comunale e palestra. Confermate le borse di studio per studenti meritevoli per 10mila euro.

Il Piano del Fabbisogno dell’Ente prevede il reintegro del personale a fronte dei pensionamenti, mentre restano sotto osservazione le criticità legate al sisma, all’ospedale di Umbertide e al comparto automotive.

Il confronto ha ribadito l’importanza del dialogo istituzionale con le parti sociali, considerato essenziale per accompagnare la crescita e la coesione della comunità umbertidese.