Umbertide, avvio Anno Scolastico 2024 – 2025

Il Comune di Umbertide rende noto ai cittadini che i servizi scolastici comunali di mensa e trasporto saranno garantiti sin dal primo giorno di scuola in vista dell’avvio dell’Anno Scolastico 2024 – 2025 previsto per l’11 Settembre come da Calendario Scolastico Regionale.

In particolare, si comunica che i lavori di installazione dei moduli scolastici di emergenza previsti nel plesso di Pierantonio per la Scuola Secondaria di primo grado, in conseguenza del terremoto del 9 marzo 2023, sono in via di completamento e nel termine massimo del 28 Ottobre 2024 l’Ente, in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, assicura il rientro degli alunni nella frazione. Sarà assicurato altresì il trasporto gratuito con le stesse modalità dell’Anno Scolastico precedente da Pierantonio Cva ad Umbertide sede centrale sia per l’andata che per il ritorno per il periodo di completamento dei lavori.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico ordinario saranno garantite come nell’Anno Scolastico precedente le seguenti linee: da Verna e Calzolaro verso il Campus da Vinci di Umbertide; è confermato il trasporto per la scuola primaria di Niccone (attualmente distaccata nella sede provvisoria di Umbertide) da Niccone e da Montecastelli in attesa del trasferimento nella sede ristrutturata; è confermato il trasporto scolastico per la scuola primaria di Verna e per la scuola dell’infanzia di Calzolaro, attualmente situate nel Cva di Calzolaro, dalle frazioni di Verna, Calzolaro e Montecastelli in attesa di conclusione dei lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici.

Il trasporto scolastico sarà mantenuto per gli alunni iscritti alla primaria a tempo pieno di Pierantonio residenti nel capoluogo di Umbertide; sarà mantenuto anche il trasporto scolastico da Umbertide capoluogo alla scuola dell’infanzia di Montecastelli. Per la Scuola Secondaria di primo grado di Trestina sarà garantito il trasporto degli alunni di Verna e Calzolaro (zone immediatamente limitrofe alla frazione di Trestina).

Per quanto riguarda il Nido comunale “il Ranocchio” gli ammessi per l’Anno Scolastico 2024 – 2025 sono trentasei, che completano la disponibilità dei posti, mentre al Centro Bambini gli ammessi sono tre con altre tre disponibilità per le eventuali ulteriori richieste. Al momento le graduatorie evidenziano le seguenti liste di attesa: 8 bambini per i lattanti, 14 per i medi, 6 per i grandi che evidenzia la necessità di spazi più congrui che hanno trovato risposta nel concesso finanziamento, mentre nel 2025 si prevede l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale, finanziato per circa 2,5 milioni di euro che sorgerà a fianco della scuola d’infanzia Marcella Monini inaugurata nel 2022, dando così luogo ad unico un polo scolastico 0-6 anni. Un altro fondamentale passaggio per tutta la nostra comunità.

L’Anno Educativo del Nido d’Infanzia ha avuto inizio lunedì 2 settembre con l’inserimento dei bambini che avevano già frequentato il servizio nell’anno 2023 – 2024.

Dal 9 settembre si procederà all’inserimento dei nuovi iscritti e il servizio sarà aperto per l’intero orario dalle 7:15 alle 17:00. Il Centro Bambini avrà inizio mercoledì 11 settembre dalle 12:30 alle 17:30.

Il 22 agosto è stato pubblicato l’avviso pubblico per le ammissioni al Centro di aggregazione Lucignolo e lo Spazio Giovani “YouSpa”. Le domande potranno essere presentate unicamente e tassativamente entro non oltre le ore 13:00 del 13 settembre 2024. Il Centro di Aggregazione Lucignolo attiene alle scuole primarie lo Spazio Giovani “YouSpa” ai ragazzi/e iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Il Centro di Aggregazione “Lucignolo” si svolgerà all’interno dei locali scolastici messi a disposizione dal Comune di Umbertide in quattro plessi: scuola Primaria G. Di Vittorio, scuola Primaria G.Garibaldi, Istituto Comprensivo Umbertide (Scuola Media, ex Pascoli), scuola Primaria Anna Frank – Verna.

Il Centro di Aggregazione “YouSpa” si svolge all’interno dell’ Istituto Comprensivo Umbertide (Scuola Media, ex Pascoli). Un particolare ringraziamento da parte dell’Ente comunale va all’Associazione Auser (Autogestione dei Servizi) e il Gruppo Volontari Umbertide che tra le varie attività garantiscono quella di assistenza negli scuolabus per le scuole dell’infanzia, nonché la vigilanza all’ingresso e all’uscita in alcuni plessi scolastici.

Nel frattempo, come confermato dall’Assessore Regionale ai Trasporti Enrico Melasecche, è anche stata riaperta la linea ferroviaria Città di Castello – Umbertide – Perugia Ponte San Giovanni e sono stati completati gli interventi di potenziamento tecnologico avviati lo scorso 15 giugno.

Gli interventi hanno determinato un’evidente miglioramento della prestazione dell’intera tratta ferroviaria, permettendo così l’inizio delle attività propedeutiche all’attivazione del sistema Ertms (European rail traffic management system), che è un sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo, progettato allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee allo scopo di garantire l’interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità. Il tutto è compreso in un investimento di oltre 40 milioni di euro e il 9 settembre è prevista la riattivazione del traffico ferroviario ordinario in concomitanza con l’inizio delle scuole.

«Abbiamo lavorato intensamente per garantire che l’Anno Scolastico 2024-2025 inizi nel migliore dei modi, con tutti i servizi scolastici efficienti e di qualità fin dal primo giorno – ha dichiarato il vicesindaco con delega all’Istruzione Annalisa Mierla. – In particolare, ci siamo assicurati che tutti i servizi essenziali, come la mensa e il trasporto scolastico, siano attivi e accessibili a tutti gli studenti, senza interruzioni e abbiamo prestato massima attenzione alle esigenze delle famiglie colpite dal terremoto del 9 marzo 2023, con l’impegno di completare i lavori dei moduli scolastici di Pierantonio entro il 28 ottobre, garantendo nel frattempo il trasporto gratuito per gli alunni coinvolti. Auguriamo a tutti gli studenti, insegnanti e famiglie un anno scolastico sereno e produttivo. Siamo consapevoli delle sfide che ancora ci attendono, ma siamo fiduciosi che, grazie alla collaborazione di tutti, riusciremo a superarle. Il nostro impegno è quello di continuare a migliorare i servizi educativi della nostra comunità, con particolare attenzione ai più piccoli, come dimostra l’imminente costruzione del nuovo asilo nido comunale a colmare le evidenti necessità».