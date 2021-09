Umbertide, asfaltature strade del capoluogo, proseguono i lavori

Sono stati effettuati nei giorni scorsi nuovi interventi alla viabilità comunale con la sistemazione di nuovi tratti di strada nel capoluogo. A essere interessati dai lavori di bitumatura nell’ultimo periodo sono state la rotatoria di largo Donato Fezzuoglio e via Cesare Battisti.

Le zone dove sono effettuati gli interventi sono ogni giorno molto trafficate dagli umbertidesi e rappresentano uno snodo importante per i collegamenti verso la zona industriale cittadina e la ex Ss 3 Bis Tiberina.

Per quanto riguarda la rotatoria di largo Fezzuoglio gli interventi di bitumatura si aggiungono all’abbellimento della rotonda stradale effettuata dai Molini Popolari Riuniti a seguito dell’avviso pubblico di sponsorizzazione emanato dal Comune di Umbertide. Invece, relativamente ai lavori di via Battisti questi hanno avuto l’obiettivo di portare a termine la riqualificazione dell’area dove sorgono il campo sportivo Usu e il magazzino Ex Tabacchi che al momento ospita il centro vaccinale anti-Covid cittadino.

Le operazioni si aggiungono a quelle già effettuate nelle settimane passate in altri punti del territorio che hanno interessato in un primo momento via Caravaggio e via della Repubblica.

Successivamente i lavori hanno interessato via dei Falegnami presso la zona Industriale Madonna del Moro, dove è stato effettuato un intervento di messa a punto della strada. Tale via, nei mesi scorsi, è stata già interessata da lavori di bitumatura nella parte che si collega con via dei Fabbri.

A breve i lavori di sistemazione del manto stradale riguarderanno anche la rotonda di piazza Gramsci difronte alla stazione ferroviaria. Nel complesso i lavori hanno avuto importo di 100mila euro provenienti per la totalità da risorse del Comune.