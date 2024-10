Umbertide ancora più sicura: al via i lavori per nuove telecamere

L’Amministrazione comunale di Umbertide continua a investire nella sicurezza e nella qualità della vita dei cittadini. Sono iniziati ieri i lavori per l’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza nella zona di Fontanelle, dove era arrivata all’Amministrazione la richiesta di alcuni cittadini per l’installazione di telecamere. L’Amministrazione accogliendo l’istanza è stata costretta, non avendo risorse sul bilancio comunale sempre più asciutto, ad attingere all’esterno attraverso la partecipazione ad appositi bandi pubblici del Ministero dell’Interno per raggiungere questo altro importante traguardo. Si tratta di un progetto cofinanziato dal Ministero dell’Interno con il supporto della Prefettura di Perugia.

Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Polizia Locale e all’approvazione del Ministero dell’Interno, il progetto ha potuto superare le difficoltà tecniche legate all’infrastruttura informatica e oggi diventa realtà. Verranno installate 5 telecamere di contesto e 2 per la lettura targhe, capaci di monitorare un’area ampia e sensibile, incluse la rotatoria di via Cavour e via Capitini, con un’attenzione particolare alla scuola primaria.

Un progetto ambizioso per la sicurezza e lo sviluppo di Umbertide. L’investimento in nuove tecnologie di videosorveglianza rappresenta una scelta chiara dell’Amministrazione, che ha scelto di ampliare e potenziare la rete di controllo.

Le infrastrutture realizzate in località Fontanelle consentiranno di estendere in futuro il controllo anche verso le aree più centrali, come le intersezioni con Petrelle e la zona Ex Fornace, garantendo maggiore sicurezza a residenti e visitatori.

Questo intervento è un altro tassello del più ampio progetto di sicurezza urbana portato avanti dall’Amministrazione, che considera una priorità la protezione dei cittadini e la prevenzione di atti criminosi. La zona delle Fontanelle, infatti, è fondamentale per i collegamenti viari con Petrelle, il cimitero e il centro storico.

Negli ultimi anni, le telecamere di videosorveglianza hanno già dimostrato la loro efficacia nel contrastare atti vandalici e nel permettere alle forze

dell’ordine di individuare i responsabili di danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato. Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, Umbertide ha potuto migliorare il controllo del territorio e garantire interventi tempestivi. Non si tratta, però, solo di installare telecamere: l’obiettivo è creare una rete intelligente, in grado di dialogare con i sistemi centrali del Ministero dell’Interno e di integrarsi con le nuove tecnologie emergenti. Questo significa che Umbertide non solo sarà una città ancora più sicura, ma sarà anche un esempio di efficienza e modernità nel campo della sicurezza urbana. Le nuove telecamere di videosorveglianza in località Fontanelle rappresentano un ulteriore passo avanti verso una città più sicura.