Umbertide, Alberto Bufali dona una delle sue opere alla scuola primaria

Il libro delle favole” è il titolo dell’opera che l’artista Alberto Bufali ha donato alla scuola primaria “G. Di Vittorio” di Umbertide a testimonianza della lunga collaborazione che da anni si è instaurata con l’istituto umbertidese e che ha visto tutti gli alunni del 2° Circolo coinvolti in una serie di laboratori didattici, ad integrazione delle attività programmate dalle insegnanti.

La creazione di Bufali rappresenta un libro aperto, realizzato in acciaio, in cui le parole sono state omesse per lasciare spazio a tutti i colori ad eccezione del nero però perché, come ha spiegato lo stesso artista, le favole hanno sempre un lieto fine, per cui l’invito, per chi lo osserva, è quello di pensare sempre positivamente.

“ E’ interessante che Alberto Bufali si cimenti con un materiale come l’acciaio, estremamente refrattario all’intervento artistico – ha evidenziato il critico d’arte Roberto Ubaldi -. Il tema del libro è molto profondo ed è stato affrontato nella storia dell’arte da più artisti, ma nei libri di Alberto non servono le parole, né è necessario cancellarle come fa Emilio Isgrò: lui demanda al colore la funzione di superare la durezza del supporto dove viene steso e la leggerezza delle parole, dell’armonia”.