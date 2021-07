Esame di Stato 2021, pioggia 100 e di lodi al Campus Da Vinci Umbertide

Esame di Stato 2021, una pioggia di 100 e di lodi al Campus “Da Vinci” di Umbertide

Risultati da record agli Esami di Stato 2021 per i 180 studenti delle 11 classi quinte del Campus Leonardo da Vinci di Umbertide, nonostante il Covid abbia costretto alla didattica a distanza per quasi l’ intero anno scolastico: 41 studenti hanno raggiunto il massimo dei voti, 10 hanno ottenuto anche la lode, 72 studenti ottengono doppi Diplomi ESABAC o CAMBRIDGE e circa la metà dei ragazzi hanno avuto voti di eccellenza dal 90 in su.

“Il Covid e la didattica a distanza integrata non ci hanno piegati: studenti e studentesse insieme ai loro docenti hanno resistito e mantenendo la giusta motivazione sono riusciti a contenere le difficoltà e le criticità della DAD; i docenti hanno tenuto alta la qualità didattica e gli approfondimenti e gli studenti sono andati dritti all’obiettivo senza demordere o accontentarsi. Tutti hanno puntato al massimo, come ho sempre loro raccomandato e i risultati sono andati molto oltre le aspettative. Bravi ragazzi e ragazze, posso dire che, come al solito, non mi avete deluso e soprattutto avete fatto qualcosa di molto buono per il vostro prossimo futuro”, commenta la Preside Franca Burzigotti che non ha costantemente incoraggiato gli studenti e tenuto le fila dell’azione didattica dei docenti.

La media di chi si è diplomato col massimo è altissima (22,7%) così come quella che ha ottenuto tra 90 e 99 (23%) e, pertanto, quasi la metà degli studenti si è diplomatoi con votazioni d’eccellenza tra 90 e 100 (45,7%). La votazione minima è stata assegnata solo a 5 studenti dei 180 (3,3%), tutti gli altri si sono attesati su votazioni intermedie che hanno rispettato sostanzialmente l’andamento scolastico dei cinque anni di studio.

I cento, le lodi e voti di eccellenza sono distribuiti su tutti gli indirizzi dai Licei, al Tecnico al Professionale e precisamente: nelle due classi del Liceo Scientifico i 100 sono stati 15 con 4 lodi, nelle due classi del Liceo Linguistico Esabac i 100 sono 11 e le lodi 5, nella classe del Liceo delle Scienze Applicate, la prima ad uscire dopo l’ introduzione del progetto libri su i-Pad, sono stati assegnati 2 cento con 1 lode, nella classe delle Scienze Umane i 100 sono stati 4, mentre nella classe del Liceo Economico Sociale i 100 sono 5, nelle due classi del Professionale Servizi Commerciali i 100 sono 3 e nelle due classi del Tecnico Meccanica Meccatronica ed Energia, 1 ragazzo ha ottenuto 100.

Da sottolineare che gli studenti del Liceo Linguistico, dove è attivo il Progetto Esabac, hanno affrontato anche un’impegnativa prova d’Esame di Stato aggiuntiva in storia e letteratura francese: 35 alunni su 37 l’hanno superata ottenendo il prestigioso Baccalaureat francese e quindi il Doppio Diploma di Stato, quello italiano e quello francese.

Encomiabile anche l’impegno aggiuntivo di tutti gli studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Economico Sociale che hanno seguito il percorso opzionale International Cambridge; a causa del Covid lo scorso anno non hanno potuto concludere gli esami per il loro doppio diploma inglese, ma nessuno ha rinunciato a concludere gli esami quest’anno e lo scorso novembre, nonostante il Covid e le quarantene, 37 di loro hanno ottenuto i prestigiosi certificati IGCSE della Cambridge University nelle discipline di Matematica, Fisica, Scienze, Inglese come lingua 2 ed Economia, grazie al superamento di tutti gli esami relativi, ottenendo anche per la maggior parte votazioni d’eccellenza.

“ Di tutto questo sono orgogliosa: del fatto che in questo anno così difficile e complicato i ragazzi e le ragazze non hanno mollato, non si son fatti piegare dal Covid, dalla DAD e dai tanti momenti difficili che abbiamo tutti vissuto a scuola e in famiglia, costretti all’ isolamento sociale; hanno, invece, mantenuto lucidità e determinazione e non hanno rinunciato a nessuno dei loro obiettivi anche quanto molto sfidanti come ottenere il massimo dei voti e i doppi diplomi. Mi complimento con questi straordinari studenti e ringrazio i docenti dei consigli di classe, tutti i membri interni delle sezioni, i presidenti di commissione degli esami di stato, il personale ATA. Come al solito è una “squadra” che vince, non il singolo”, aggiunge la preside Burzigotti.

Dei 180 candidati, tutti promossi all’esame di stato, questi sono i magnifici 10 ragazzi da cento e lode:

Bellezza Daniele, Caponeri Allegra, Renzini Martina, Nanni Matteo per il Liceo Scientifico;

per il Liceo Scientifico; Allegrucci Anna Lucia, Guasticchi Ginevra Moretti Eleonora, La Rocca Allegra, Rendinella Martina per il Liceo Linguistico;

per il Liceo Linguistico; Qose Emida per il Liceo delle Scienze Applicate.

E questi tutti gli altri che hanno ottenuto il massimo dei voti 100/100: