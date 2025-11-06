Umbertide, al via il restyling urbano di Piazza Michelangelo

Firmato il contratto, lavori al via per una piazza inclusiva

UMBERTIDE, 6 novembre 2025 – Con la firma ufficiale del contratto tra Comune e impresa aggiudicataria, prende forma il progetto di riqualificazione di Piazza Michelangelo, uno degli spazi più significativi del centro cittadino. L’intervento, dal valore complessivo di 290mila euro, è pronto a trasformare la piazza in un luogo moderno, sicuro e accogliente, pensato per le esigenze quotidiane di famiglie, bambini e cittadini.

Il cantiere, che sarà avviato a breve, rientra in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale volta a migliorare la qualità degli spazi urbani e a rafforzare l’identità di Umbertide come città vivibile e attenta al benessere collettivo. Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED e la trasformazione dell’attuale fontana in una superficie pavimentata con zampilli d’acqua attivabili durante eventi e attività ludiche.

Particolare attenzione è stata riservata all’inclusività: saranno realizzate nuove aree gioco per i più piccoli, attrezzature accessibili e punti di sosta con panchine pensate per favorire l’incontro e la socialità. L’obiettivo è restituire alla comunità uno spazio dinamico, capace di adattarsi alle diverse esigenze e di diventare un punto di riferimento per la vita cittadina.

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini hanno espresso grande soddisfazione per l’avvio del progetto, definendolo “un passo importante nel percorso di crescita e rinnovamento della città”. La riqualificazione di Piazza Michelangelo si inserisce infatti in un piano di investimenti che ha già destinato oltre 13 milioni di euro a opere strategiche per il futuro di Umbertide.

Il nuovo volto della piazza, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci, Segreteria e Portavoce del Sindaco del Comune di Umbertide – sarà il frutto di una visione urbana che coniuga funzionalità, estetica e sostenibilità. L’illuminazione a LED garantirà maggiore efficienza energetica e sicurezza, mentre la scelta di materiali e soluzioni architettoniche punta a valorizzare l’identità storica del luogo, senza rinunciare all’innovazione.

Il termine dei lavori è previsto entro la primavera del 2026. L’Amministrazione comunale ha assicurato che il cantiere sarà gestito con attenzione per ridurre al minimo i disagi e garantire una comunicazione costante con i cittadini. La trasformazione di Piazza Michelangelo rappresenta non solo un intervento edilizio, ma un investimento nella qualità della vita, nella bellezza urbana e nella capacità di costruire luoghi che favoriscano relazioni, cultura e partecipazione.

Un progetto che restituisce centralità al territorio e che dimostra come, anche nei piccoli centri, sia possibile fare grande urbanistica.