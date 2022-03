Umbertide, al Teatro dei Riuniti lo spettacolo “Meditazioni visive”

Fonte Ufficio Stampa

L’essenza è proprio questa: portare a dialogare tra loro arti diverse attraverso un caleidoscopio visivo e sonoro dove si fondono gli omaggi a grandi pittori del passato, i versi di Wislawa Szymborska (premio nobel per la poesia), gli scritti di Catia Torrioli pensati per l’evento, la musica contemporanea affidata a grandi compositori ed esecutori. Nello spettacolo si ricostruisce minuziosamente la “Vocazione di San Matteo” e “La cena in Emmaus” di Caravaggio, “La lattaia”, “il Geografo”, “La ragazza con orecchino di perla” di Wermeer, “Automat” di Hopper, rendendo esplicito omaggio ai pittori che hanno indagato il rapporto tra luce e all’oscurità. Al tempo stesso, sfidando l’immobilità dei dipinti, grazie all’inserimento di musica e parole e ad un sapiente uso della video-arte, Fabio Galeotti ci conduce in un percorso geniale dove i dipinti prendono vita.

Le atmosfere musicali di Arturo Stalteri (voce storica di Rai Radio3) e di Angelo Benedetti contribuiscono a rendere unica e magica questa serata.