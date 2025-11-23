Umbertide accende le luci per Cecilia, memoria viva

23 Novembre 2025 Religione, sociale, Ultime notizie 0
La città celebra Santa Cecilia con emozione condivisa

Umbertide ha vissuto nel tardo pomeriggio di sabato 22 novembre un momento di intensa partecipazione collettiva. Alle ore 18:00, la Rocca medievale e le mura del centro storico si sono illuminate con le tradizionali proiezioni natalizie, trasformando la città in un palcoscenico di luce e memoria. L’evento, atteso come ogni anno per inaugurare l’atmosfera delle festività, ha assunto questa volta un significato più profondo, legato al ricordo di Cecilia Pascolini, giovane commerciante di Piazza Matteotti scomparsa prematuramente.

La scelta di anticipare l’accensione al 22 novembre, giorno dedicato a Santa Cecilia, ha reso l’omaggio ancora più simbolico. Le proiezioni, ideate anni fa da Cecilia insieme a Martina Mannocci, hanno riportato la sua presenza ideale tra la comunità. Un’immagine della giovane è stata inserita tra i giochi di luce, suscitando commozione palpabile tra i presenti.

Alla cerimonia hanno preso parte i genitori di Cecilia, il sindaco Luca Carizia, l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e numerosi cittadini. La Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini, ha accompagnato la serata con brani dedicati alla patrona dei musicisti, intrecciando la celebrazione religiosa con il ricordo personale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Martina Mannocci, “Informazione Locale” con Enzo Lepri, sponsor e l’associazione dei commercianti “Vivi Umbertide – le vie del commercio”. Un lavoro corale che conferma come questa tradizione sia ormai radicata nel cuore della città.

Le proiezioni resteranno visibili fino al 6 gennaio, accompagnando Umbertide in un periodo di festa che quest’anno si carica di un messaggio di luce, memoria e comunità. L’abbraccio collettivo ha trasformato un rito natalizio in un gesto di affetto condiviso, dimostrando come la città sappia stringersi attorno ai suoi ricordi più preziosi.

