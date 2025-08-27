Ultimo atto per “La Commedia Umana” a Città di Castello

Oltre 1500 visitatori per la mostra che chiude il 30 agosto

Termina sabato 30 agosto il percorso espositivo de “La Commedia Umana. Un dialogo a due voci”, allestito nell’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, che per oltre un mese ha trasformato le sale storiche in uno spazio di confronto tra linguaggi artistici diversi ma complementari.

Dal 24 luglio, data dell’inaugurazione, fino agli ultimi giorni di apertura, la mostra ha accolto quasi 1300 visitatori, con la possibilità concreta di superare i 1500 ingressi prima della chiusura. Il dato assume maggiore rilevanza considerando che l’accesso era limitato a giovedì-domenica.

Il progetto, promosso da Spazio Heart di Vimercate e sostenuto dal Comune di Città di Castello, è stato curato da Simona Bartolena e Francesca Barberotti. L’esposizione ha messo a confronto il linguaggio pittorico, ricco di simbolismi, di Armando Fettolini con le opere installative di Lorenzo Pacini, spesso provocatorie e sorprendenti.

Due mondi apparentemente distanti hanno trovato un dialogo intenso, offrendo un’esperienza immersiva in cui fragilità e contraddizioni della società contemporanea emergono con forza. Le opere alternano denuncia e delicatezza, turbamento e poesia, affrontando temi di marginalità, identità e speranza in momenti di crisi.

Le curatrici hanno definito l’incontro tra i due artisti come un contrappunto musicale, in cui ogni voce trova forza grazie all’altra. L’allestimento, articolato in cinque sale, ha creato un percorso non lineare, stimolando i visitatori a cogliere armonie, contrasti, continuità e rotture.

In un tempo dominato da omologazione e iperconnessione, la mostra ha offerto un’occasione di sospensione e riflessione critica, sottolineando il ruolo dell’arte come strumento di consapevolezza collettiva e crescita interiore. Il successo di pubblico dimostra come l’arte, raccontando la condizione umana con sincerità, possa emozionare e diventare esperienza condivisa.

“La Commedia Umana” lascia a Città di Castello un segno tangibile, non solo nei numeri ma soprattutto nella memoria emotiva di chi ha attraversato le sale della Pinacoteca, testimoniando il potere dell’arte nel generare dialogo e introspezione.

Pinacoteca Comunale, Ala Nuova – Città di Castello (Pg)

Fino al 30 agosto 2025 – ingresso libero

Orari: da giovedì a domenica, 15.30 – 18.30