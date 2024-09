Ultimi spettacoli Terre in Festival 2024 nei comuni della Valtiberina

Ultimi spettacoli per Terre in Festival 2024 nei comuni della Valtiberina

Terre in Festival 2024 sta per giungere alla conclusione, con gli ultimi due fine settimana di spettacoli previsti nei comuni della Valtiberina. L’evento, organizzato da Laboratori Permanenti, ha preso il via il 9 agosto e si svolge nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda e San Giustino (PG). Il festival, caratterizzato da una serie di eventi teatrali diffusi, ha come obiettivo la promozione del teatro e delle arti performative nelle aree della Valtiberina, con un particolare focus sulla partecipazione attiva delle comunità locali.

Attualmente, fino al 13 settembre, presso l’Auditorium S. Chiara di Sansepolcro, si svolge il laboratorio di produzione “Scrutando il cielo – speriamo finisca presto poi torniamo a casa”. Questo laboratorio gratuito coinvolge non solo attori professionisti, ma anche membri della comunità, che partecipano alla preparazione dello spettacolo “Madre Coraggio e i suoi figli” di Bertolt Brecht, in una nuova traduzione e riduzione curata da Alberto Fortuzzi. L’idea alla base di questa iniziativa è quella di far vivere ai partecipanti un’esperienza teatrale che incarna lo spirito brechtiano, coinvolgendo persone del luogo in piccoli ruoli.

Il momento clou del festival sarà il debutto nazionale dello spettacolo “Madre Coraggio e i suoi figli”, previsto per sabato 14 settembre alle ore 20:30 presso l’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro. Lo spettacolo, frutto di una coproduzione tra Laboratori Permanenti, Teatri d’Imbarco di Firenze e Catalyst di Firenze, vedrà la regia di Alberto Fortuzzi. La musica, composta da Dante Borsetto e interpretata da Paolo Fiorucci, accompagnerà gli attori Caterina Casini, Amerigo Fontani, Michelangelo Fortuzzi e Matilde Zavagli, insieme ai partecipanti al laboratorio. La produzione esplora i temi cari a Brecht, quali la guerra e la meschinità umana, utilizzando il linguaggio del grottesco per offrire una riflessione sui tempi attuali. Lo spettacolo sarà replicato anche domenica 15 settembre alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di Monterchi.

Parallelamente, sempre il 14 settembre, è in programma una passeggiata naturalistica intitolata “In giro per Terre in Festival”, un percorso ad anello lungo il fiume Tevere, nei dintorni di Sansepolcro. Questa iniziativa permetterà ai partecipanti di scoprire l’ambiente fluviale della zona, con un’escursione a basso impatto che include anche un guado nelle fresche acque del fiume.

Tra gli eventi successivi, il 18 settembre il Castello di Sorci ad Anghiari ospiterà una conferenza-spettacolo su “Gianni Schicchi”, l’unica opera buffa di Giacomo Puccini. L’evento sarà presentato da Michele Casini, che illustrerà la genesi e le caratteristiche musicali dell’opera attraverso un racconto accompagnato da proiezioni di celebri allestimenti teatrali. Durante la stessa giornata, verrà proposta un’altra passeggiata alla scoperta del vecchio tracciato ferroviario tra Arezzo e Fossato di Vico, con una camminata attraverso la campagna di Anghiari, per permettere ai partecipanti di godere delle bellezze naturali della Valle del Sovara.

Il giorno successivo, giovedì 19 settembre, alle ore 19:00, l’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro ospiterà “La pagina più bella del mondo”, un evento letterario realizzato in collaborazione con la Libreria del Frattempo e il Centro Studi Musicali Valtiberina. Questo incontro sarà dedicato alla letteratura sudamericana, con letture tratte da autori di spicco come Jairo Anibal Niño, accompagnate da musica dal vivo. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di partecipare attivamente, condividendo brani di letteratura sudamericana a scelta.

Il 20 settembre, sempre all’Anfiteatro Campaccio, andrà in scena “Hedy Lamarr, le donne tra genio e bellezza”, uno spettacolo prodotto da Seven Cults di Roma e scritto da Barbara Alesse. La storia racconta la vita dell’attrice e inventrice Hedy Lamarr, una delle figure più interessanti del Novecento, famosa non solo per il suo talento cinematografico, ma anche per il suo contributo allo sviluppo della tecnologia che ha portato alla nascita del wifi. La regia dello spettacolo è di Filippo d’Alessio e il ruolo di Lamarr è interpretato da Maddalena Emanuela Rizzi.

L’ultimo appuntamento del festival si terrà sabato 21 settembre alle ore 21:00 presso il Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano, con lo spettacolo “La cameriera di Puccini”. Questa produzione dei Teatri d’Imbarco di Firenze, diretta da Nicola Zavagli, esplora il mondo musicale e personale di Giacomo Puccini attraverso gli occhi della sua cameriera Marianna. Il pubblico verrà condotto in un viaggio tra le opere più celebri del compositore, accompagnato dalle interpretazioni musicali del pianista Eugenio Milazzo e del soprano Noemi Umani.

I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili presso vari punti vendita della zona o online, con prezzi che variano da €5 a €10. Sono inoltre disponibili delle card a scalare per assistere a più spettacoli, con costi che vanno da €30 per quattro spettacoli a €50 per sette.