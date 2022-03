Tutte le scuole del territorio unite per chiedere la Pace in Ucraina

Tutte le scuole del territorio unite per la Pace in Ucraina. La bella ed emozionante manifestazione si è svolta alle ore 10.30 in punto di venerdì 11 marzo tutti gli studenti di tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di secondo grado e superiori di Umbertide, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone.

da Ufficio stampa

Comune di Umbertide

In contemporanea, circa 2600 studenti, sia all’esterno dei loro edifici scolastici sia in altre parti dei quattro Comuni, hanno dato vita ad un flash mob con i colori arcobaleno simbolo della Pace, uniti al giallo e al blu della bandiera dell’Ucraina per chiedere in maniera corale e compatta l’immediato cessate il fuoco. All’appuntamento non sono mancati i bimbi del nido d’infanzia comunale di Umbertide che con le impronte delle loro mani hanno creato dei poster con i colori della bandiera della pace che sono stati esposti all’esterno dei locali dove viene ospitato il servizio.

“I bambini delle scuole – dicono le dirigenti scolastiche del I e del II Circolo, Silvia Reali e Raffaella Reali – hanno vissuto con molta serietà questo momento insieme, con estrema correttezza e partecipazione hanno voluto gridare il loro “No alla guerra” .Sono stati sensibilizzati dai docenti a riflettere sul grave momento che stiamo vivendo mostrando interesse e sensibilità. Attraverso i loro pensieri, scritti sui cartelloni, sugli striscioni e sui cappellini , hanno ribadito il valore assoluto della pace . Grande solidarietà è stata espressa verso i bambini dell’Ucraina, vittime innocenti e inconsapevoli di una guerra che ha stravolto le loro vite: “la nostra luna è la stessa che illumina Kiev”, hanno scritto i bambini , riferendosi alla bellissima poesia di Gianni Rodari”.

“Questa mattina – dice la dirigente dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, Paola Avorio – tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo di Umbertide-Montone-Pietralunga alle ore 10.30 hanno fatto sentire la loro voce corale e decisa gridando forte: Pace. Un monito al mondo adulto affinché ascolti questo grido forte e chiaro e non abbia scuse per ignorarlo Hanno realizzato nelle piazze delle loro scuole o dei paesi delle installazioni partecipando con molta responsabilità e dimostrando di sentire molto la necessità di questo gesto. Insieme a loro, in mezzo a loro, coordinandoli ma anche affiancandoli in questa attività ma anche nella analisi in questi giorni di tutto quello che sta accadendo nel mondo ci sono gli insegnanti e il personale Ata che ringrazio particolarmente perché con il loro esempio fanno comprendere ai ragazzi che la scuola e anche questo anzi è soprattutto questo”.

“Sono stati momenti molto intensi ed emozionanti – afferma la dirigente del Campus “Leonardo Da Vinci”, Franca Burzigotti – Tutti i ragazzi divisi in due gruppi a manifestare contro la guerra, decisi a fare ogni azione possibile a favore della Pace. la scuola tappezzata di bandiere della pace, ragazzi che leggono poesie toccanti e lettere scritte con il cuore che si rendono conto del momento così tragico. Ed infine tutti insieme a cantare ‘Image’”.