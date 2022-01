Tutta casa letto e chiesa Dario Fo Franca Rame Teatro degli Illuminati

‘Tutta casa, letto e chiesa’, il testo di Dario Fo e Franca Rame al Teatro degli Illuminati

Martedì 1 febbraio alle 21, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, Valentina Lodovini, volto noto del cinema e della tv, è l’interprete di Tutta casa, letto e chiesa, con la regia di Sandro Mabellini. Uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna, tratto dal popolare testo di Dario Fo e Franca Rame.

Fonte: Teatro Stabile dell’Umbria

Una commedia irriverente, a tratti grottesca, che ha debuttato per la prima volta a Milano nel 1977, alla Palazzina Liberty, in appoggio alle lotte del movimento femminista. Il successo dello spettacolo ha contribuito a spazzare via, con un’ironia pungente e la forza delle risate, l’immagine tradizionale della donna remissiva e sottomessa, relegata in ruolo secondario da una società maschilista. Il testo è tuttora allestito in oltre trenta nazioni: la condizione della donna, purtroppo, è simile ovunque.

Valentina Lodovini interpreta quattro diversi personaggi femminili in quattro diversi “brani”. Nel primo, Una donna sola, troviamo una casalinga, la casalinga per antonomasia che ha tutto all’interno della sua famiglia, meno la cosa più importante: la considerazione, l’essere trattata come una persona e rispettata in quanto tale, non solo usata come oggetto sessuale e come domestica senza stipendio né pensione. Abbiamo tutte la stessa storia è la rappresentazione, mimata, di un rapporto sessuale in cui la donna è subalterna all’uomo. Nel terzo brano, Il risveglio, troviamo un’operaia sfruttata tre volte: in casa come donna tuttofare, in fabbrica e a letto.

L’epilogo è affidato ad una Alice nel paese senza meraviglie, protagonista del disincantato atto finale.

Per accedere a teatro sono necessari Super Green Pass e mascherina ffp2.

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20.