Transitalia Marathon torna a Città di Castello con 400 motociclisti

1 Ottobre 2025 Sport, Ultime notizie 0
Tappa a Riosecco il 2 ottobre, pranzo con la Società rionale

Il prestigioso evento internazionale Transitalia Marathon fa nuovamente tappa a Città di Castello giovedì 2 ottobre, coinvolgendo circa 400 motociclisti da ogni parte del mondo. Parte integrante del calendario Turismo Adventouring della Federazione Internazionale Motociclistica, la manifestazione attraversa la quarta giornata del suo percorso ad anello con partenza e arrivo ad Arezzo.

Intorno alle 11, i primi equipaggi raggiungeranno la località Riosecco, nella sede della Società rionale, che accoglierà la comitiva per il pranzo. A partire dalle 12, chi lo desidera potrà unirsi alla conviviale nel punto ristoro allestito appositamente, dove si potranno ammirare le imponenti moto Maxienduro da viaggio. Dopo la pausa, i partecipanti proseguiranno il loro itinerario verso Arezzo nel primo pomeriggio. Per info e prenotazioni: 3389613310.

