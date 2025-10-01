Transitalia Marathon torna a Città di Castello con 400 motociclisti

Tappa a Riosecco il 2 ottobre, pranzo con la Società rionale
Il prestigioso evento internazionale Transitalia Marathon fa nuovamente tappa a Città di Castello giovedì 2 ottobre, coinvolgendo circa 400 motociclisti da ogni parte del mondo. Parte integrante del calendario Turismo Adventouring della Federazione Internazionale Motociclistica, la manifestazione attraversa la quarta giornata del suo percorso ad anello con partenza e arrivo ad Arezzo.
Intorno alle 11, i primi equipaggi raggiungeranno la località Riosecco, nella sede della Società rionale, che accoglierà la comitiva per il pranzo. A partire dalle 12, chi lo desidera potrà unirsi alla conviviale nel punto ristoro allestito appositamente, dove si potranno ammirare le imponenti moto Maxienduro da viaggio. Dopo la pausa, i partecipanti proseguiranno il loro itinerario verso Arezzo nel primo pomeriggio. Per info e prenotazioni: 3389613310.
