Tradizionale Tombola delle Fiere di San Bartolomeo il 25 Agosto

Domenica 25 agosto 2024, alle ore 22.00/22.30, in Piazza Matteotti/Gildoni si terrà l’estrazione della tradizionale tombola delle Fiere di San Bartolomeo. Il montepremi prevede € 3000,00 per la tombola, € 1000,00 per la cinquina e € 300,00 per il terno. Quest’anno è stato reintrodotto il “tombolino”, la seconda tombola dopo quella vincitrice, che darà diritto a un bonus di € 100,00 per un ristorante a scelta.

Le cartelle, sia quelle già compilate che quelle da compilare con numeri a scelta dell’acquirente, sono in vendita al prezzo di € 2,50 l’una. È possibile acquistarle nella sede sociale e, durante i giorni di fiera, nelle postazioni appositamente predisposte nel centro storico e all’ansa del Tevere.

Francesco Grilli, presidente dell’associazione organizzatrice “Gli Amici del Cuore – Cardiopatici Alta Valle del Tevere”, ha dichiarato: “Per noi è la ventinovesima edizione, ma tante altre, prima delle nostre, ce ne sono state fino a perdersi nei secoli. Testimonianze scritte risalgono al diciottesimo secolo. Siamo lieti di tenerla ancora in vita con perseveranza. È un gioco semplice e popolare che ha assunto significati di eccellente caratura sociale”. Saranno utilizzati come sempre l’urna per l’estrazione e il tabellone segna numeri entrambi d’epoca.

“La tombola”, prosegue Grilli, “è un valore poiché è portatrice di una tradizione autentica e, di volta in volta, sa manifestarsi con genuinità: è folclore mite e antico delle nostre genti”. Quest’anno, inoltre, è stato realizzato un connubio con il bell’orologio a due quadranti della piazza di Sopra, recentemente recuperato e restituito funzionante alla città grazie all’intervento del Comune di Città di Castello e “Gli Amici del Cuore”. La tombola è stata definita “edizione speciale dell’orologio” e, poco prima dell’estrazione, ci sarà una sorpresa per tutti i cittadini intervenuti.

Il ricavato della vendita delle cartelle sarà devoluto in favore dei servizi cardiologici e per attività di interesse culturale e sociale. L’associazione auspica una risposta incoraggiante da parte della città e del comprensorio alto tiberino.

L’estrazione sarà preceduta dall’intrattenimento musicale del musicista Simone Pescari, figlio d’arte, e dall’animazione per bambini a cura del “Baby circus Manuel events” coordinato da Cristina Pieroni. Conduttore della serata sarà il tifernate doc Gianni Ottaviani.