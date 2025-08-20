Tombola di San Bartolomeo, 30° edizione in piazza Matteotti

L’evento dei cardiopatici celebra trent’anni di tradizione

Domenica 24 agosto, alle ore 22.00/22.30, piazza Matteotti – largo Gildoni ospiterà l’estrazione della tradizionale Tombola delle Fiere di San Bartolomeo, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione sotto l’organizzazione dell’associazione “Gli Amici del Cuore – Cardiopatici Alta Valle del Tevere”.

L’iniziativa conferma la capacità dell’Associazione di unire amore per la città, perseveranza e impegno sociale. Nei tre decenni trascorsi, la Tombola è diventata un momento di condivisione popolare, richiamando cittadini di tutte le età in una piazza gremita di entusiasmo, con numeri gridati e attese partecipate. L’evento regala ai partecipanti circa un’ora di svago condiviso, favorendo l’incontro e il senso di comunità in un contesto festoso e sicuro.

I premi previsti confermano il carattere attrattivo della manifestazione: 3.000 euro per la Tombola, 1.000 euro per la cinquina e 300 euro per il terno, che possono anche coincidere nella stessa cartella. Per la seconda Tombola, il cosiddetto “tombolino”, è previsto un bonus di 100 euro da spendere al ristorante La Collina di Fraccano, a cui si aggiunge un regalo speciale, omaggio del Bar Ba.Ci. di piazza Fanti, riservato all’edizione del trentennale.

L’intero ricavato sarà destinato al potenziamento dei servizi cardiologici e ad attività sociali e culturali di rilevanza cittadina, confermando la missione dell’associazione nel promuovere il benessere e la coesione della comunità locale.

Il presidente Francesco Grilli ha ribadito l’importanza dell’appuntamento, sottolineando come la Tombola non sia solo un gioco, ma un momento di incontro e solidarietà, capace di coinvolgere centinaia di cittadini in una manifestazione che fonde tradizione, svago e impegno sociale.