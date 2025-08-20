Tombola di San Bartolomeo, 30° edizione in piazza Matteotti

20 Agosto 2025 Città di Castello, Eventi, sociale, Ultime notizie 0
Tombola di San Bartolomeo, 30° edizione in piazza Matteotti
ed. 2024

L’evento dei cardiopatici celebra trent’anni di tradizione

Domenica 24 agosto, alle ore 22.00/22.30, piazza Matteotti – largo Gildoni ospiterà l’estrazione della tradizionale Tombola delle Fiere di San Bartolomeo, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione sotto l’organizzazione dell’associazione “Gli Amici del Cuore – Cardiopatici Alta Valle del Tevere”.

L’iniziativa conferma la capacità dell’Associazione di unire amore per la città, perseveranza e impegno sociale. Nei tre decenni trascorsi, la Tombola è diventata un momento di condivisione popolare, richiamando cittadini di tutte le età in una piazza gremita di entusiasmo, con numeri gridati e attese partecipate. L’evento regala ai partecipanti circa un’ora di svago condiviso, favorendo l’incontro e il senso di comunità in un contesto festoso e sicuro.

I premi previsti confermano il carattere attrattivo della manifestazione: 3.000 euro per la Tombola, 1.000 euro per la cinquina e 300 euro per il terno, che possono anche coincidere nella stessa cartella. Per la seconda Tombola, il cosiddetto “tombolino”, è previsto un bonus di 100 euro da spendere al ristorante La Collina di Fraccano, a cui si aggiunge un regalo speciale, omaggio del Bar Ba.Ci. di piazza Fanti, riservato all’edizione del trentennale.

L’intero ricavato sarà destinato al potenziamento dei servizi cardiologici e ad attività sociali e culturali di rilevanza cittadina, confermando la missione dell’associazione nel promuovere il benessere e la coesione della comunità locale.

Il presidente Francesco Grilli ha ribadito l’importanza dell’appuntamento, sottolineando come la Tombola non sia solo un gioco, ma un momento di incontro e solidarietà, capace di coinvolgere centinaia di cittadini in una manifestazione che fonde tradizione, svago e impegno sociale.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 20 agosto 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 20 agosto 2025
Cadavere di donna trovato ad Arrone, aperta inchiesta
Furgone in fiamme a Terni paura ma nessun ferito a Collescipoli
Sakura Judo di Ponte San Giovanni si esibisce alla festa Grossa di Collestrada Realizzato con Clip
Per Perugia e Ternana esordio di venerdìGubbio in trasferta è ricco di ambizioni
Concerto dell'Assunta Debutto dell'orchestra Atelier de Musique
UmbriaLibri 2025 “Stati di natura” tra Perugia e Terni
Tensioni globali e Italia tra vertici, guerra e polemiche, rassegna stampa del 20 agosto 2025
Tensioni globali e Italia tra vertici, guerra e polemiche, rassegna stampa del 20 agosto 2025
Caulonia, maxi sequestro di marijuana nella Locride
Pompei turista scozzese ruba pietre: denunciato
Viaggiare sicuri, spot Polizia di Stato
Il telegiornale dell'Umbria del 12 agosto 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 12 agosto 2025
Appicca incendio in Irpinia 58enne incastrato da telecamere
Lavori di dragaggio della darsena del Club Velico
Incendio autocisterna Ritorno alla normalità in A1
Cerimonia in memoria del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*