Tifosi della Pietralunghese offendono i giocatori, interviene il patron

Tifosi della Pietralunghese – Al termine della partita di domenica 20 ottobre, che ha visto la Pietralunghese soccombere con un netto 4-0 contro il Pierantonio, prima in classifica, si è acceso un acceso dibattito sul comportamento di alcuni tifosi. Giuliano Martinelli, presidente della Pietralunghese, ha pubblicamente preso le distanze dalle pesanti offese rivolte ai calciatori da parte di una parte della tifoseria, evidenziando la gravità di tali attacchi.

Martinelli ha dichiarato: “Tifare sempre, ma offendere così pesantemente i nostri calciatori mai!” La sua reazione arriva dopo che alcuni sostenitori hanno lanciato insulti e epiteti personali nei confronti dei giocatori durante il match. Il patron ha sottolineato come la prestazione dei calciatori non giustifichi tali comportamenti, definendo lo spettacolo in tribuna come “squallido”. “Eravamo belli e rumorosi e non lo squallido spettacolo a cui ho assistito”, ha aggiunto, invitando i tifosi a riflettere sul messaggio che tali azioni possono inviare.

“Questi ragazzi, alcuni dei quali non hanno nemmeno vent’anni, hanno affrontato una squadra che ha giocato in modo eccellente. Quale insegnamento diamo? Dobbiamo fare i conti con noi stessi”, ha proseguito Martinelli, rivolgendo le sue parole a chi si era reso protagonista di comportamenti offensivi. Il presidente ha messo in evidenza la varietà di persone presenti in tribuna, tra cui famiglie e amici dei giocatori, ricordando che le offese non colpiscono solo gli atleti, ma anche i loro cari.

“Lo sapete – ha incalzato Martinelli – che in tribuna ci sono fratelli, sorelle, mamme, babbi, figli, nonni, nipoti, zii, mogli, fidanzate e amici? Se vincere e divertirsi deve scatenare il peggio in noi, allora è il caso di fermarci a riflettere”. Il messaggio è chiaro: il calcio deve unire e non dividere, e gli episodi di intolleranza non devono avere spazio nel contesto sportivo.

Il presidente ha voluto anche esprimere un ringraziamento ai tifosi che, pur vivendo la passione per la squadra, si sono comportati in modo civile. “Un grazie sincero a chi ha tifato e si è arrabbiato per la grande passione, senza essere maleducato”, ha affermato, riconoscendo che la maggior parte dei sostenitori, circa il 90%, ha mantenuto un comportamento rispettoso durante la partita. “Forza Pietralunghese”, ha concluso Martinelli, rimarcando la necessità di tornare a una cultura del tifo che valorizzi il sostegno e la positività.

L’episodio ha suscitato una riflessione più ampia sull’importanza del rispetto nel calcio e nello sport in generale, ponendo l’accento sul ruolo fondamentale dei tifosi nella creazione di un ambiente sano e motivante per gli atleti. La speranza è che situazioni simili non si ripetano in futuro e che il tifo continui a essere un momento di gioia e unità per tutti gli appassionati. La Pietralunghese, nonostante la sconfitta, può contare su un ampio seguito che crede nella squadra e nella possibilità di riscatto nelle prossime partite.