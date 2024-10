Tiferno Comics Fest&Games 2024, inaugurata la manifestazione

Taglio del nastro per la nuova edizione del Tiferno Comics Fest&Games, che animerà Città di Castello per tutto il weekend del 19 e 20 ottobre. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici del Fumetto, si inserisce come conclusione della mostra “Vanna Vinci. Passaggi” e si prepara a regalare due giornate intense di fumetti, giochi e arte per appassionati e famiglie.

All’inaugurazione erano presenti i rappresentanti dell’associazione e dell’amministrazione comunale che dopo aver dato il via alla due giorni hanno fatto una passeggiata fra gli stand nelle varie location che, ricordiamo, si distribuiscono nel centro storico tifernate.

Piazza Matteotti ospita la Mostra Mercato gestita da BHC Fiere del Fumetto, con un’ampia selezione di fumetti, gadget e memorabilia per collezionisti e appassionati.

Piazza Gabriotti, in collaborazione con l’associazione Peter Pan, è invece il cuore della sezione Games, con attività dedicate ai giochi da tavolo, di ruolo e videogiochi.

Sotto il suggestivo Loggiato Gildoni, ben 31 artisti dell’Artist Alley espongono le loro opere, trasformando l’area in una galleria d’arte all’aperto, dove gli appassionati potranno incontrare i disegnatori e acquistare le loro creazioni.

Da Tex ai mitici GhostBusters, dai dadi ai videogiochi, dalle fate ai supereroi, il TC24 Fest&Games è un tripudio di colori e artisti, da non perdere.

Ricordiamo che con un solo ticket sarà possibile accedere sia al Fest&Games che alla mostra “Vanna Vinci. Passaggi”, in esposizione a Palazzo Facchinetti. Per facilitare la visita a tutti gli avventori della manifestazione, mappe dettagliate sono state installate nelle vie del centro storico, guidando così i visitatori attraverso le diverse sezioni dell’evento. Entrata libera invece per tutti i Cosplayers che verranno in mostra.

Vi ricordiamo inoltre, l’appuntamento di oggi sabato 19, alle 17.00, nella “Sala della Bambina Filosofica” della mostra a Palazzo Faccinetti, con il talk fra l’artista Vanna Vinci e la curatrice dell’esposizione Vittoria Mainoldi, in cui si parlerà di questa edizione del Tiferno Comics e dell’arte della protagonista di questa edizione, offrendo un momento di riflessione e approfondimento sul suo percorso artistico. Talk al termine del quale l’autrice realizzerà un’acquerellatura dal vivo su un’opera inedita dedicata ad Alice Hallgarten Franchetti.