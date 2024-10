Tiferno Comics: due fine settimana tra mostre, eventi e talk

Tiferno Comics – Si è svolta questa mattina, mercoledì 9 ottobre, nella Sala della Giunta del Palazzo Comunale di Città di Castello, la conferenza stampa dedicata agli ultimi eventi del Tiferno Comics 24. Tra gli appuntamenti principali ci sono la mostra collaterale di Arturo Lozzi, che omaggia Zagor, il Tiferno Comics Fest&Games 2024 e un atteso incontro con la fumettista Vanna Vinci.

Alla presentazione hanno partecipato diverse personalità legate all’organizzazione e alla cultura del fumetto. Per l’Associazione Amici del Fumetto, erano presenti il presidente Giulio Pasqui e Fabrizio Fez Duca. A rappresentare l’Associazione Ludica Peter Pan, è intervenuto Tommaso Radicchi, mentre il comune di Città di Castello è stato rappresentato dagli assessori e dal sindaco. Non è mancata la presenza di Lazzaro Bogliari, presidente dell’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, e di Francesco Piero Polidori, rappresentante della Fondazione Centro Studi Villa Montesca. Infine, l’artista Alessandro Bacchetta ha presenziato l’incontro, contribuendo alla promozione dell’evento.

Il Tiferno Comics Fest&Games 2024 animerà i prossimi due fine settimana con una ricca programmazione. Gli appassionati potranno visitare la mostra dedicata a Zagor, uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano, arricchita dalle tavole originali di Arturo Lozzi, che per anni ha dato vita al famoso eroe.

Un altro evento chiave sarà il talk con Vanna Vinci, autrice di graphic novel e fumetti di grande successo. Il suo incontro rappresenterà un’importante occasione per scoprire il percorso artistico della creatrice di personaggi femminili complessi e affascinanti, come Frida Kahlo e Tamara de Lempicka, due delle sue opere più acclamate.

Il presidente Giulio Pasqui, nel corso della conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza della manifestazione per la promozione del fumetto come arte e cultura, ricordando che il festival ha raggiunto una dimensione nazionale grazie alla partecipazione di autori di grande calibro. Anche Tommaso Radicchi ha evidenziato come la collaborazione con l’Associazione Ludica Peter Pan abbia arricchito il programma, aprendo il festival a un pubblico più vasto, includendo momenti dedicati al gioco e all’intrattenimento.

Nel suo intervento, Alessandro Bacchetta ha illustrato l’importanza del Tiferno Comics per la crescita artistica dei giovani illustratori e fumettisti del territorio, spiegando come eventi di questo calibro offrano una piattaforma per emergere e farsi conoscere nel panorama nazionale.

Il Tiferno Comics Fest&Games 2024 si svolgerà nei prossimi due fine settimana, con eventi che spazieranno da esposizioni artistiche a incontri con gli autori, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva nel mondo del fumetto e del gioco. Saranno presenti stand espositivi, workshop e sessioni di firma con gli autori, rendendo la manifestazione un’occasione imperdibile per gli appassionati di fumetti e giochi.

Il programma prevede inoltre un’area ludica dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo, curata dall’Associazione Ludica Peter Pan. Gli eventi si terranno in diverse location del centro storico di Città di Castello, creando un connubio tra cultura pop e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città.

Calendario eventi:

Zagor – Mostra di Arturo Lozzi

12-13 ottobre e 19-20 ottobre

Palazzo Bufalini, ore 10:00 – 19:00

Talk con Vanna Vinci

13 ottobre

Auditorium San Domenico, ore 16:00

L’invito degli organizzatori è di partecipare numerosi per vivere due fine settimana all’insegna del fumetto, dell’arte e del gioco, celebrando insieme la creatività e l’immaginazione.