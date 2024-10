Tiferno Comics 2025: in arrivo la mostra “La Realtà del Fumetto”

Tiferno Comics 2025 – Il Presidente di Tiferno Comics, Giulio Pasqui, ha annunciato il tema della prossima edizione del festival, fissato per il 2025: “La Realtà del Fumetto”. Questa edizione segue il grande successo della manifestazione appena conclusasi, che ha visto la partecipazione di oltre 4.500 visitatori, attratti dalla mostra “Vanna Vinci. Passaggi” e dai numerosi eventi correlati.

Mentre si celebrava il 22° Tiferno Comics, già si pianificava il futuro, evidenziando un continuo impegno per la valorizzazione del fumetto contemporaneo. La mostra del 2025 si propone di affrontare tematiche attuali e sociali, tramite un approccio che abbandona i mondi fantastici per riflettere sul vissuto collettivo e personale. L’obiettivo è quello di utilizzare il fumetto come strumento di comprensione e dialogo su questioni di rilevanza sociale e storica.

Tra i partecipanti all’evento, ci saranno nomi di spicco come Lelio Bonaccorso, Saghar Khaleghpour, La Tram, Rita Petruccioli, Marco Rizzo, Francesca Torre e Zerocalcare, insieme alla redazione de “La Revue Dessinée Italia”. La mostra sarà curata dal giornalista Riccardo Corbò, noto per il suo impegno nel mondo del fumetto e dell’informazione.

Il titolo “La Realtà del Fumetto” anticipa una collezione di opere che si concentrano su eventi storici e attuali, spaziando dalla strage di Piazza Fontana all’omicidio di Peppino Impastato, fino ai reportage di conflitti come quelli in Afghanistan e Siria. Inoltre, sarà trattato il tema delle morti dei migranti nel Mediterraneo, la violenza di genere e i diritti umani negati, sia in Europa che in Italia. L’arte del graphic journalism, le biografie, le inchieste e l’attivismo saranno i protagonisti di un percorso artistico che invita alla riflessione e alla discussione.

La mostra, che sarà inaugurata a settembre 2025, non si limiterà a un’unica apertura, ma avrà un percorso di lancio che si svilupperà nei mesi precedenti. Durante questo periodo, sono previsti eventi, presentazioni e incontri aperti al pubblico, alle scuole e ai giornalisti. L’intento è quello di promuovere un dialogo attivo sui temi affrontati, coinvolgendo direttamente gli autori e offrendo occasioni di formazione sociale e artistica.

Questo progetto rappresenta una continuazione e un ampliamento della tradizione di Tiferno Comics, iniziata venti anni fa sotto la direzione di Vincenzo Mollica. Grazie a questa iniziativa, l’arte del fumetto si prepara a diventare un protagonista di rilievo nel panorama culturale della città di Città di Castello, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso le sfide e le speranze del presente.

La mostra si preannuncia come un evento fondamentale non solo per gli appassionati di fumetto, ma anche per chi desidera esplorare il potere narrativo di questo mezzo artistico, in grado di affrontare temi complessi e attuali con uno sguardo critico e coinvolgente.