Terremoto 9 marzo, arrivano i soldi stanziati dal governo

Arrivano i soldi stanziati dal governo per il terremoto, in particolare i Cas (Contributi autonoma sistemazione). Da martedì 2 maggio si possono presentare le domande cartacee e già da ieri anche via mail. E’ il primo effetto positivo della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile.

Ai fini della presentazione dell’istanza per la concessione del contributo da parte dei soggetti interessati, dovranno provvedere alla compilazione del modulo “Eventi sismici del 9 marzo 2023”.

Questo l’ammontare dei contributi concessi:

per i nuclei familiari composti da una sola unità il contributo mensile è di 400 euro;

per i nuclei composti da due unità è 500 euro;

per i nuclei composti da tre il contributo è 700 euro;

per i nuclei composti da quattro il contributo è 800 euro;

per i nuclei composti da cinque o più unità il contributo è 900 euro.

Inoltre è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro per: ciascun componente del nucleo familiare avente età superiore a 65 anni; ciascun componente portatore di handicap o disabile con percentuale d’invalidità superiore al 67%.

Le misure del contributo saranno concesse a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile o di evacuazione. Il contributo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura di alloggi a titolo gratuito. Il modulo per presentare le domande è disponibile nella sezione “notizie” del sito Internet del Comune. Due le modalità di presentazione della domanda: invio alla PEC del Comune (comune.umbertide@postacert.umbria.it) sia da casella PEC o da casella ordinaria con modulo compilato e firmato con allegato di identità; consegna del modulo a mano presso l’edificio comunale di piazza Matteotti (ex ufficio polizia municipale) a piano terra nei seguenti orari a partire dal 2 maggio: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10 alle 12.

Il Sindaco ha commentato: “A distanza di brevissimo tempo dall’evento sismico, abbiamo dato una risposta ai cittadini che attendevano il provvedimento. Siamo soddisfatti di essere stati vicini alla gente con fatti concreti e non con le chiacchiere. Un doveroso ringraziamento va al Governo nazionale e alla Regione per aver accolto senza indugi le nostre richieste. Da rilevare un aspetto importante: il contributo parte dal momento della dichiarazione di inagibilità e quindi i cittadini non perderanno un euro di contributo”.

Piena soddisfazione per la celerità del provvedimento viene espressa dal vice sindaco: “L’ordinanza di concessione dei Cas è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo questa mattina e già alle 12 avevamo predisposto il servizio per acquisire fin da subito tutte le domande. Infatti già da oggi è pubblicato il modulo sul sito del Comune e da subito è possibile inoltrare via mail la domanda. Per chi vorrà presentarla cartacea, l’ufficio sarà aperto fin da martedì mattina. Ci tengo a sottolineare che una celerità simile non si era mai verificata per altri eventi calamitosi accaduti in Italia. Tutto ciò è stato possibile grazie alla catena di governo Comune-Regione-Consiglio dei Ministri a guida Giorgia Meloni che ha funzionato alla perfezione. Infine daremo anche un supporto ai cittadini stranieri perchè l’ufficio Immigrazione sarà disponibile per aiutare nella compilazione della domanda”.