Teatro dei Riuniti, il 5 marzo inizia la stagione 2022

Il 5 marzo inizia la stagione teatrale 2022 del Teatro dei Riuniti. Ancora una volta il Teatro dei Riuniti propone una programmazione originale e “popolare”, nel senso più alto del termine.

Il cartellone si compone di 8 spettacoli eterogenei tra loro che spaziano dal teatro civile alla commedia, dalla tragedia greca rivisitata alla videoarte. Si inizia sabato 5 marzo con Mauro Monni e il suo viaggio intorno alla figura di Gianmaria Volontè e si finisce a maggio con le nuove produzioni di Argento Vivo e Accademia dei Riuniti, storiche compagnie umbertidesi le cui nuove produzione sono sempre molto attese in città.

Achille Junior Roselletti dell’Accademia dei Riuniti, tratteggia così il programma della nuova stagione: “In un momento ancora di grande difficoltà per gli operatori dello spettacolo, abbiamo provato a ripartire immaginando che questa possa essere davvero la stagione che ci riconduce alla “normalità”.

In questi anni abbiamo scoperto, nel momento in cui ci sono mancate, il valore delle relazioni e delle emozioni condivise. Il teatro è emozione condivisa per definizione e infatti, quasi paradossalmente, tutti si sono ricordati dei teatri nel momento in cui non erano più fruibili. Oggi ripartiamo con una nuova stagione, rimanendo come sempre fedeli a noi stessi, al percorso fatto dall’Accademia dei Riuniti in più di trenta anni di esperienza.

La proposta che facciamo al nostro pubblico è originale e di qualità, molto estranea al ritmo e ai riti delle stagioni-fotocopia che si vedono in giro in molti teatri. Con questo programma vogliamo stimolare la curiosità del pubblico e continuare ad accarezzare l’idea di un teatro vivo, in cui attori e pubblico siano realmente parte dello stesso gioco, delle stesse emozioni.”