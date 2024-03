Tagliava un albero e cade. muore un 64enne, Trestina Alto Tevere

Tagliava un albero – Un tragico incidente ha colpito la comunità di Trestina, in Umbria. Un residente locale di 64 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire mentre lavorava in un bosco tra Verna e Calzolaro, al confine tra i comuni di Umbertide e Città di Castello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava tagliando un albero quando è scivolato. La caduta all’indietro ha provocato un violento impatto della sua testa contro dei tronchi posizionati a terra.

Un compagno di lavoro, presente sul posto al momento dell’incidente, ha immediatamente chiamato il 118. Il servizio di emergenza ha prontamente inviato un’ambulanza e attivato l’elisoccorso regionale, con base all’aeroporto di Foligno. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

I carabinieri del Nucleo forestale di Umbertide sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se ci sono aspetti non chiari che meritano ulteriori approfondimenti. Questo tragico evento solleva importanti questioni sulla sicurezza nel taglio della legna, un’attività comune ma potenzialmente pericolosa. La comunità di Trestina è in lutto per la perdita di uno dei suoi cittadini e attende risposte sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.